〈北部〉《選情分析：桃園市議員第三選區》八德各提名3人 藍綠拚過半

2018-10-26

〔記者周敏鴻／八德報導〕桃園市議員選舉第三選區（八德區）應選五席，有十人登記參選，包括現任的呂林小鳳、呂淑真、劉茂羣、蔡永芳，以及王淑惠、朱珍瑤、李國安、段樹文、張文瑜、蘇世岳等六名挑戰者，每個候選人都有各自的死忠擁護者，形成「人人有機會，個個沒把握」的緊張局勢。

二○一四年的桃園市議員選舉，八德選區的投票率為六十四．二三％、投票數八萬七千四百廿四票，當時國民黨提名四人，共拿下兩萬五千四百七十二票、得票率廿九．八％，民進黨提名兩人，共拿下兩萬三千七百卅九票、得票率廿七．七八％，兩黨得票率都不足三成，無黨籍候選人有相當大的空間。

這次大選的十名候選人中，國民黨提名三人、民進黨也提名三人，兩大黨都想在八德區力拚過半席次。

國民黨提名現任的呂淑真、劉茂羣，還有強打「選美皇后」頭銜的朱珍瑤。地方人士分析，國民黨若能拿到三成選票，並平均分配給三人，以二○一四年「當選尾」的得票率僅八．三三％來看，三人都當選也不無可能。

民進黨提名現任的呂林小鳳、蔡永芳與前市民代表王淑惠，地方認為，呂林小鳳、蔡永芳深耕基層多年，二○一四年囊括近三成的選票，再加上這四年來累積的服務票，實力堅強。但民進黨想要在八德區拿下過半席次，操盤者既想讓呂林小鳳、蔡永芳選情穩定，又想擠出空間拱王淑惠出線，恐怕反而成為選情變數。

無黨籍的李國安是陸光四村管理委員會主委、段樹文為玉元宮主委、張文瑜是前桃園縣議員、蘇世岳是新台灣國策智庫研究部副主任，雖然沒有政黨奧援，但四人秉持理念參選，死忠支持者都持續增加中，後勢看漲，也都有當選機會。