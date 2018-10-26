〈北部〉舊廳舍51歲 大溪警分局搬新家

2018-10-26

〔記者許倬勛／大溪報導〕位於大溪區普濟路的大溪警分局因腹地狹小、使用迄今五十一年，經評估建築結構有安全風險，因此，市府斥資三億元在大溪警分局三層派出所現址重建新分局，並於昨天舉行啟用典禮，原分局走入歷史，將撥交給市府另做他用。

原分局走入歷史 撥交市府另做他用

大溪警分局舊有廳舍位於老街附近，基地面積僅四八二坪，卻有九十八名員警在裡頭辦公，除腹地狹小、耐震係數不足外，多年來頻傳漏水、管線壞損等問題，有部分辦公室甚至以鐵皮搭建，對長時間待在警局的員警來說，不論是生活、工作上都相當不便，還有員警戲謔說像「鴿子籠」。

新建辦公廳舍設計監造費用一四六三萬元，工程費用二億九一四二萬元，歷經六百個工作天完工，基地面積七○一坪，為地下二層、地上五層的建築物，外觀以代表警察局的白鴿標誌為設計概念，展現大溪警分局的新風貌。內部規劃有候詢室、拘留室、偵查隊、警備隊、分局長和副分局長室、各組辦公室、員警寢室、會議室、分局勤務指揮中心等，十七日各單位皆已遷入辦公。

被疑空間分配不均 拘留室規劃不妥

新廳舍空間寬敞，卻引來部分員警質疑空間分配不均、拘留室規劃不妥等問題，例如：僅有十人左右的警備隊，辦公空間卻遠大於人數眾多的交通組，偵查隊內安置人犯的拘留室，防護欄以細鐵桿打造、沒有實牆區隔，如有多名人犯同時監禁，恐有安全上的疑慮。

市府：依警局需求打造 點交前修正

對此，市府新建工程處長陳智仁解釋，兩年前受市警局委託重建大溪警分局，並請建築師楊志宏建造，期間多次和分局同仁開會討論，內部規劃皆是依警局提出的需求打造，但因過程中承辦人有異動、重新調派，需求上略有不同，才會造成認知差異，市府會在十一月點交完成前，持續和分局討論、予以修正。