〈台北都會〉基北快捷公車2088線增班 末班延後發車

2018-10-24

〔記者俞肇福、林欣漢／基隆報導〕基隆到台北的第一條快捷公車二○八八線巴士，昨天起再添四輛新車投入營運，將增加班次縮短班距；台北往基隆方向末班車，晚間延後到十一點十五分發車。此外，基隆暖暖至台北南港車站一○八八線預計在年底前變更路線，改駛汐止交流道，先到南港再到松山，讓通勤族更便利。

台北端末班 改11點15分發車

基隆市長林右昌表示，二○八八快捷公車自二○一六年三月廿日開通以來，廣受乘客歡迎，載客量不斷上升，至今已經超過四百萬人次，九月單月搭載人數已超過十九萬人次，民眾向市府反映，希望尖峰時段能再縮短班距時間，也希望能延後末班車發車時間，讓回基隆的學生、上班族能夠更彈性搭乘；市府與業者溝通協調後，業者同意調度增加班次、縮短候車時間，滿足乘客需求。

林右昌強調，即日起四輛新車加入營運，新車都配備無線上網與手機充電座，對通勤族是一大福音。

交通旅遊處處長李綱表示，明年初將有另一條中正線快捷公車可往返台北，目前由首都客運籌備中，以後不論通勤或來基隆觀光的遊客，都可以更便捷、更省時。

1088線暖暖至南港 將調整路線

此外，基隆暖暖至台北南港車站的一○八八快捷公車，路線是經內湖交流道、松山，再到南港，民眾反映較不便，業者向交通部公路總局申請路線變更，基隆客運副總黃治淮表示，目前由台北市審議中，最快十二月中旬就能調整路線。新路線由暖暖上國道一號，接國道三號在汐止下交流道，經好市多、南港車站及松山車站，轉乘捷運、高鐵也會更便利。

另外，十月十五日起，平日增加四班次，營運時間延長至晚上十點，例假日則仍維持原時間。市議員林明智建議市府相關單位在年底前改善乘車標示等措施。