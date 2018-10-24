〈北部〉花東鐵路雙軌化 蕭美琴促加速進行

2018-10-24

〔記者王錦義／花蓮報導〕北迴鐵路通車卅八年以來，一票難求問題嚴重，由於南港和七堵間的鐵路段同時負荷往基隆及花蓮的列車，形成瓶頸路段，立委蕭美琴日前針對花東鐵路雙軌化、市區立體化及北宜鐵路提速工程等議題向交通部質詢。蕭美琴說，東部居民等待交通問題解決，已經等了幾十年，期望整體工程加速進行。

促交通部評估縮短時程

因國民黨凍結「前瞻基礎建設計畫」第一期特別預算，立法院財政及交通委員會日前進行聯席會議，討論解凍案。立委蕭美琴針對交通部項下計畫有關花東鐵路運輸部分提出質詢，除要求交通部評估如何縮短花東地區鐵路雙軌電氣化計畫執行時程，也關切北宜鐵路提速工程和基隆輕軌工程進度，二者雖然位在北部，但完工後可釋出軌道空間，也將間接增加東部運量。

四年前，馬政府以沒有經費為由，刪除花東線截彎取直的改善經費，一直到民進黨執政，才在「前瞻基礎建設」中，提出編列花東鐵路全線雙軌化與其他瓶頸路段改善經費。

蕭美琴說，花東地區鐵路全線雙軌化目前已執行第一期預算，用於辦理作業綜合規劃及環境影響評估，雙軌化是規模龐大的工程，希望能一併在花蓮吉安鄉干城地區進行高架化，要求交通部督促地方政府積極作為，盡快提出原地高架和立體化方案。

官員指109年3月可通過環評

另外，前瞻建設中的「基隆輕軌」工程是攸關北迴鐵路運能提昇的關鍵，蕭美琴說，基隆輕軌一方面提升基隆地區交通及通勤運量，同時釋出瓶頸路段空間，對改善東部鐵路運能非常重要。

交通部政務次長王國材回應說，理想狀況下，花東雙軌化預定在一○九年三月能通過環評；基隆輕軌完工後，能獨立該路段讓往返基隆到台北的通勤族使用，每小時釋出至少三班的軌道空間，增加東部運量。

北宜直鐵案下月提期末報告

依據交通部鐵道局規劃，「北宜直鐵」正式名稱為「台鐵南港至花蓮提速改善計畫」，目的是縮短鐵路旅運時間及提升營運容量；目前正進行「北宜鐵路提速工程規劃暨環境評析」關鍵議題評估作業，預定下月提出期末報告。計畫內容分二案，方案一為沿著國道五雪山隧道旁新闢隧道，路程較短為卅六公里；方案二則繞過水庫集水區，從宜蘭大溪、雙溪繞遠路，全長五十三公里。