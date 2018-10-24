〈中部〉黃文玲、魏明谷聯手 質疑王惠美關說

2018-10-24

王惠美陣營冷回應︰ 之前已解釋

〔記者張聰秋／彰化報導〕距離選舉投開票日愈近，彰化縣長選戰就打得愈火熱，無黨籍候選人黃文玲猛攻食安議題，昨質疑國民黨候選人王惠美涉嫌替販賣黑心燕麥的大統長基公司業者關說、當門神，在縣府堵到爭取連任的民進黨候選人魏明谷，緊緊抓住、牽起魏明谷的手，要求縣府一週內徹查，魏、黃公開上演「牽手打選戰」戲碼，王惠美陣營毫不看在眼裡，透過競選總部秘書陳幼莉冷回應說，「之前都已經表達過了，謝謝大家關心」。

二○一四年大統長基違反食安法規遭彰化縣衛生局勒令歇業，建設處工業科當時依照工廠管理輔導法撤銷大統長基工廠登記，鹿港廠和線西廠同時撤銷廠登，業者迄今未再重新申請廠登，目前工廠歇業；對於已不存在的工廠，又要查察舊案，黃文玲競選總部新聞聯絡人蕭是程表示，食安法、詐欺的追訴時效都是廿年，工廠關閉有犯罪還是一樣要追查，不會因為關廠就沒有法律責任。

黃︰涉嫌替大統長基黑心燕麥關說

黃文玲具名舉發大統長基違反食安法規新事證說，二○一三年大統長基公司向財團法人醫藥工業技術發展中心申請查驗「大統鮮味澳洲大燕麥片」登記為健康食品，藥技中心查驗後發現大統長基的燕麥片二○○六年到二○○九年原料並非如其名稱來自澳洲，卻來自國內供應商供應，審核未過，大統長基反請王惠美去向藥技中心關說希望重做檢驗，黃文玲質疑，大統販賣來路不明的燕麥片，業者不只是賣黑心油，更可能是賣黑心燕麥。

縣府︰權責在中央 將移請衛福部處理

昨天，魏明谷要前往縣府舉行的活動時，被黃文玲堵到，她拿著舉發公文問魏明谷「縣府是主管機關，要去查大統長基販賣黑心燕麥片、為大統長基關說的門神」，魏明谷用台語回她說「我甲你讚聲啦！」「你做律師可以移送法辦，也可以去舉發！」黃文玲再逼問「我又不是主管機關，我若做縣長我就去查，大統長基這個你到底要不要查？」魏明谷台語回說：「要查、會查。」

黃文玲並緊跟在後抓、牽起魏明谷的手，要求限時徹查。魏明谷接下黃文玲舉發事證並指出，「王惠美委員當民意代表的時候關說，又接受政治獻金，那當縣長會包庇，那還得了？！所以縣府要查。」

衛生局長葉彥伯表示，大統長基已遭勒令停業，所有違法產品和食品當時都已全部銷毀，目前關廠、也無實體可檢驗，這次事件牽涉健康和進口食品，這兩部分主管權責單位在中央衛福部，衛生局收到具名檢舉事證，已依照受理民眾檢舉案件標準流程，移請衛福部食藥署處理。