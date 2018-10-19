〈南部〉（台南）黑琵來了400多隻 保育季21日登場

2018-10-19

〔記者楊金城、蔡文居／新營報導〕黑琵來了！目前在曾文溪口、頂山、四草度冬的黑面琵鷺約有四百多隻，農業局、台南市生態保育學會舉辦二○一八黑面琵鷺保育季，廿一日將在七股黑面琵鷺展示館開幕，推廣黑琵生態行和保護黑琵棲地保育觀念。

此外，台江國家公園管理處廿八日也將在安南區台管處遊客中心舉辦「台江黑琵季」開幕，開季期間推出「搭船去看黑琵」、與琵同樂小旅行一日遊，串連台江在地社區與業者，推動黑琵保育觀念，發展在地產業。黑面琵鷺保育季期間則有黑琵闖關體驗營、黑琵攝影展、黑琵生態行。

入秋後，不只是黑琵、北門潟湖黑腹燕鷗飛抵台南度冬，鷸鴴、鷺、雁鴨及鷗科等冬候鳥南飛，雲嘉南濱海地區進入賞鳥季，鳥況十分熱鬧，處處是賞鳥樂園，生態觀光熱門，雲嘉南濱海國家風景區管理處十一月十七、十八日另將在嘉義布袋舉辦第九屆亞洲賞鳥博覽會、十一月十九日在雲林口湖舉辦二○一八台灣賞鳥馬拉松，今年雲嘉南賞鳥活動很熱鬧。

今年第一隻黑面琵鷺飛抵七股曾文溪口黑面琵鷺主棲地是在九月八日，刷新黑琵飛抵七股最早紀錄，農業局專門委員吳俊傑說，在台南度冬的黑琵數量年年穩定成長，顯示黑琵棲地保育工作落實，去年在台南度冬黑琵有一千二百六十五隻。農業局森林及自然保育科長楊錦樹說，目前在台南度冬棲息的黑琵近五百隻。