〈台北都會〉捷運樹林萬大線二期財務計畫 政院核定

2018-10-19

〔記者何玉華、邱書昱／新北報導〕捷運萬大—中和—樹林線第二期工程財務計畫，已在十七日獲得行政院核定，新北市捷運工程局表示，計畫經費五五五．三億元，中央補助一七四．八六億元，市府負擔三八○．四四億元，預計二○二八年完工；積極爭取這項建設的民進黨籍立委蘇巧慧、吳琪銘、吳秉叡表示，會緊盯進度，爭取儘速動工、儘早完工。

對於這項地方重大的交通建設，市府、蘇巧慧昨天都發布新聞稿，今年是選舉年，頗有較勁的意味。

經費555億 新北負擔380億

捷運萬大—中和—樹林線在二○一○年二月由行政院核定路線、全線場站，分期推動興建，並指定台北市政府擔任地方主管機關，分期提出財務計畫再呈報中央核定；萬大線第二期財務計畫經過交通部、國發會各兩次的審議，十月十七日終獲行政院核定拍板，計畫經費五五五．三億元，自償率廿六．五八％，市府負擔三八○．四四億元。

全長13.3公里 共13座車站

市府捷運工程局指出，萬大線第二期興建路段從萬大線第一期沿著土城區金城路，跨越城林橋至樹林區中華路、八德街、大安路，轉回樹林中正路續行至新莊中正路止，與捷運土城線及捷運新莊線銜接轉乘，全長十三．三公里，共有十三座車站，全線均在新北市境內，屬於中運量的捷運系統，萬大線一、二期全線預估到了二○三一年，會達到全日運量四十六萬兩千人次、尖峰每小時運量五萬零一百人次的目標。

捷運局指出，經雙北市府合作及沿線居民、地方民代、團體及區域立委的支持，前天終獲行政院核定，目前已完成基本設計並進行都市計畫變更，後續將展開細部設計及用地取得作業。

蘇巧慧表示，先前兩度拜會行政院長賴清德，今年五月爭取納入前瞻計畫補助，動工指日可待；吳琪銘說，會緊盯工程進度，解決土城、樹林地區的交通壅塞並帶動地方發展；吳秉叡也呼籲儘快動工；市議員陳世榮表示，他過去在議會提案催生，時任台北縣長的蘇貞昌也納入規劃，十七年後終於拍板，工程要加速推動，不可牛步化。