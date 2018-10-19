〈北部〉台一線替代道計畫 新豐爭同步闢支線

2018-10-19

〔記者廖雪茹／新豐報導〕在經濟部工業局新竹工業區上班的新豐鄉民，每天尖峰時段必須一路忍受壅塞交通和空氣污染，通過鄉道和台一線才能上班，苦不堪言，質疑縣府規劃的台一線替代道路（新豐-新竹）計畫，若未同步辦理支線工程，預期未來恐讓台一線新豐段更加塞車。

竹縣府：支線環評明年初辦

縣府工務處木土科長陳盈州表示，現階段確實以主幹道送環評審查中，但通過後，預計明年初會將整體計畫提報交通部爭取經費，同時辦理兩支線環評審查；大型工程多採取分年分段執行，如果獲得補助，未來從頭前溪跨橋做起，等接到台一線新豐段時，將爭取兩支線接續進行。

新豐路窄 全匯台一線天天塞

新竹縣議員羅春蘭表示，新豐鄉道路幾乎都是兩線雙向道，缺乏四線道、外環道等寬敞的替代道路，在新竹工業區工班的鄉親或是要接送孩子上下學，無論是走建興路、忠信街、中興路還是康樂路（竹五線，僅後半段拓寬）等，全部匯入台一線新興路，一路交通壅塞，耗時耗力，又得忍受空污。

議員：支線沒做新豐段更塞

羅春蘭說，縣府規劃的台一線替代道路計畫，卻只先做主幹道，未同步辦理東、西兩側支線，預期經由替代道路引入的車流，未來在完工後，將造成台一線新豐段更加塞車。

羅春蘭建議，縣府應積極爭取主幹與支線同步施工，並研議提供交通車等大眾運輸，多管齊下，以緩解新豐鄉民的塞車窘境。

工務處表示，此計畫起點為新豐鄉台一線六十五K+五○○，終點為台六十八線快速道路武陵匝道 ，長度約四點四公里；兩支線起點與台一線形成T字路口，東側延伸支線銜接湖口鄉榮光路進新竹工業區，西側支線銜接新豐鄉德昌街及竹五線。

工業區開交通車 明年初民調

新竹工業區服務中心主任吳璀原表示，預計明年初辦理問卷調查，統計工業區內上班族通勤方式、搭交通車意願及路線規劃等，提供縣府參考，合作改善交通；縣府交通旅遊處長李銷桂表示，工業區缺乏轉運站腹地，需要克服，若地方提出具體需求，可研議整體規劃。