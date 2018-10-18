〈中部〉推自立支援照顧 雲林成立育成中心

2018-10-18

〔記者詹士弘／雲林報導〕為鼓勵失能者善用自身能力，自力完成日常生活大小事，雲林成立全國第一個「自立支援專業育成中心」，推動「自立支援」，讓長輩回復原先的生活模式，另中心將提供照護機構主管或菁英實習，接受「尊嚴照顧體驗場」訓練課程，希望五年內為台灣訓練五百個具有自立支援照顧理念的人才。

全國第一個 盼5年內訓練500人

台灣自立支援照顧專業發展協會理事長林金立表示，自立支援就是鼓勵失能者善用自身能力，自力完成日常生活的大小事。傳統機構照顧老人及失能者的做法，多以安全及方便為原則，如長輩尿失禁就穿尿布，擔心長輩從輪椅滑落，就把長輩用安全帶綁好，但如此作為，除了讓長輩難從失能狀態回復正常，也喪失人的尊嚴。

打破傳統照護 助失能者自立

林金立指出，「自立支援」就是鼓勵失能者不要自我放棄，就算尿失禁，必須找到失禁原因，訓練重新上廁所的能力；輪椅族怕跌倒，就得訓練大小肌肉，讓自己找回平衡力，找回做正常人的感覺，另長輩進入機構接受照顧時，多被要求按機構規矩生活，「自立支援」則希望失能者能按照原本的居家方式自在生活。

長照基金已納重點補助項目

林金立強調，今年長照服務基金已將自立支援納入重點補助項目，至今年九月底，台灣已有近兩百家機構開始導入自立支援觀念，「自立支援專業育成中心」設立後，希望在五年內能訓練五百個照顧產業的菁英，協助政府落實長照2.0的政策目標。

自立支援專業育成中心設在林內同仁仁愛之家二樓，中心有「尊嚴照顧體驗場」課程，讓學員扮演長輩、照顧者，在完全模擬實際照顧的場域中，長時間體會好照顧與不好照顧的差異，以換位思考衝擊舊有觀念，再透過相互討論方式，達成學習效果。