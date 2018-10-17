〈南部〉赤崁文化園區改造動土 2021年完工

2018-10-17

〔記者劉婉君／台南報導〕歷經一年多規劃設計的赤崁文化園區改造工程昨天動土，預計二○二一年暑假完成，並將打開國定古蹟赤崁樓的圍牆，成為古蹟新亮點。由於成功國小操場下存有疑似台灣縣署遺構，工程也備受文史界關注，文化局強調，工程新建量體集中在原有校舍範圍內，且過程中也將由考古中心同步監看，避免對古蹟或可能遺構造成影響。

拆除赤崁樓圍牆 古蹟新亮點

赤崁文化園區範圍包括中西區民族路、赤崁街、成功路及赤崁東街圍繞的街廓，涵蓋赤崁樓、成功國小校區與廣場用地，面積約二．五公頃。改造工程總經費十六億元，分三期進行，昨天動土的為一、二期工程。主體結構地上三層為成功國小校舍、地下兩層為停車場，另將於現赤崁樓停車場興建兩層樓建築的園區服務中心及拆除赤崁樓圍牆。

文化局：不影響歷史遺構

文化局長葉澤山表示，因應基地坐落在舊城歷史古蹟遺構重要區域，改造工程在規劃時即以對現地最小擾動的前提下進行，有遺構的操場部分不會動，市府也訂定保存區內建築物高度不可超過赤崁樓簷高的準則，因此北棟的校舍也會從現有的四層樓降低為三層樓。

另外，赤崁文化園區也已通過文化部前瞻計畫的再造歷史現場，補助一億七千萬元，將擴大至新美街、石精臼、五條港等區域進行街區整理，古蹟廣安宮及陳世興古宅也將一併修復。由於赤崁樓自荷蘭人建城之初即面向台江，「赤崁文化園區改造工程」也將把主要方位重新轉回西方，與赤崁街連結，形成台江步道。