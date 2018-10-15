〈北部〉飽受網路攻擊 新竹市長林智堅終於反擊

2018-10-15

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕在歷經數月選擇「打不還手、罵不還口」之後，新竹市長林智堅終於反擊了！

昨晚林智堅在臉書上表示，這幾個月來飽受網路匿名帳號惡意攻擊，是因他的選擇和堅持，得罪許多既得利益者，但也換得這座城市重生的契機，他想向那些意圖延續舊政治文化的人喊話，呼籲不要攻擊他的家人，他一定會堅持，堅持延續這座城市的幸福工程。

這幾個月來，不少網友質疑市府花錢太兇，有人說他的家人甚至他本身是建商，為此林智堅決定反擊。林智堅說，他並不是不回應，而是知道這些抹黑，幾乎都是網路匿名帳號的惡意攻擊，因此，他更不能因為抹黑和造謠感到喪志，甚至停下腳步。這四年來，因為市府同仁的努力，向中央爭取超過百億建設經費，讓市庫還債十五億，減輕未來子孫們的負擔。

這四年來，他也知道他的選擇和堅持，得罪許多既得利益者，但也換得這座城市重生的契機，他想向那些意圖延續舊政治文化的人喊話，請不要攻擊他的家人，他的父母、兄弟姊妹以及他的妻子，為了不影響他推動市政工作，盡可能過著低調簡單的生活，更從不過問市府的運作。

如今，卻因為選舉受到委屈，但他們依舊選擇包容，讓他更篤定信念，用盡全力捍衛家人不受侵犯，同時更有勇氣拒絕屈服於既得利益者，他一定會堅持，堅持延續這座城市的幸福工程。

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