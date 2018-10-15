〈北部〉苗縣百年仙山古道 明年底重現風華

2018-10-15

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣社區大學山城古道守護志工隊，昨天到獅潭鄉仙山古道南段，清理沿線的長草、枯竹、倒木，並沿途挖土梯、修石階、架繩索、綁路條，希望讓這條林相幽美的古道更安全好走，志工隊盼明年底前整理完成，讓這條具百年歷史的仙山古道重現風華。

荒廢多年 社大志工隊重新整理

獅潭仙山靈洞宮因仙水傳說遠近馳名，早年信眾上山十分不便，必須穿越林野山徑，徒步六、七公里上山參拜，直到一二四號縣道開通後，才有車輛通行，但自此之後，這些蜿蜒山林之間的朝聖之路，有些被拓寬興建道路，有些則已陷入荒煙蔓草中。

曾是礦工往返南庄、獅潭要道

其中位於獅潭鄉大東勢山區的仙山古道南段，早年除了是信眾上山朝拜之路，也曾是南庄礦業興盛之時，礦工往返南庄、獅潭的山區要道，也是當地運輸農作物的要道，已有百年歷史；在荒廢多年後，靈洞宮廟方十五年前曾經雇工清理，但五年前蘇力颱風造成嚴重破壞，古道又再度荒棄。

苗栗縣社區大學去年底開始培訓古道守護志工隊，不但每月定期上山維護古道，每個節氣也都上山記錄沿途植物花況，昨天二十人到仙山古道南段，清理沿途的長草、枯竹，也在路況不佳之處挖土梯、修石階、架繩索，讓古道更安全好走。

由於之前的路已不知道在哪裡，志工們花了很多時間找路，目前已整理完前段，可以走到山上百年土地公遺址，再從遺址穿過竹園接到仰天湖農路；盼明年底將仙山古道全線整修完成。

志工們說，苗栗號稱山城，山區有上百條古道，不但適合健行運動，也是從事人文與環境學習的好地方，他們把山野當成一所學校，把古道當做上學的路，希望透過持續不斷地守護行動，讓更多人認識這些古道歷史。