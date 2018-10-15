〈中部〉小紫斑蝶南遷 現蹤阿里山遊樂區

2018-10-15

〔記者曾迺強／阿里山報導〕嘉義縣海拔二千二百多公尺的阿里山國家森林遊樂區傳「蝶報」，九月底以來，常有往南遷的小紫斑蝶群通過，令人驚豔；嘉義大學生物資源學系副教授黃啟鐘認為，小紫斑蝶在十月借道較高海拔地區遷移，確實罕見；嘉縣國小退休校長張文良說，此現象為小紫斑蝶過境嘉縣的路徑添新紀錄。

高海拔罕見 嘉縣蝶道添紀錄

黃啟鐘表示，阿里山遊樂區現蹤的蝶類翅膀表面前、後翅緣有一排白色斑點，是台灣四種紫斑蝶中的「小紫斑蝶」，飛行速度比圓翅紫斑蝶、斯氏紫斑蝶、端紫斑蝶緩慢，推測是順著氣流推升，加上遊樂區內種類繁多的林木與蜜源植物，小紫斑蝶才過境覓食。

黃說，已知紫斑蝶每年行經嘉縣較明顯的蝶道，在海拔一千四百多公尺的竹崎鄉中和村石棹地區及海拔約五百公尺的阿里山鄉山美村達娜伊谷，前者位處曾文溪與八掌溪上游分水嶺，後者為曾文溪上游，蝶群順著溪谷氣流南北遷移，尤以北移途經雲林縣林內鄉曾創下每分鐘逾二百隻流量，猶如「紫河」，堪稱奇景。

台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥表示，紫斑蝶有不同族群，十年前起才較有組織性調查，玉山國家公園管理處多年來在海拔二千六百公尺的南投縣塔塔加鞍部監測，發現該處是斯氏紫斑蝶往南遷移必經埡口，高峰期落在五、六月，而這個季節小紫斑蝶在阿里山遊樂區現蹤，紀錄上不多見，但足可證明該處是蝶群南遷高雄市茂林國家風景區的「蝶道」之一，至於是否有其他種類紫斑蝶，仍待蝴蝶標放才能確認。

林務局嘉義林管處副處長李定忠說，阿里山遊樂區內的台灣澤蘭盛開，吸引蝶群採蜜，除紫斑蝶，還有雙環鳳蝶、青斑蝶等；張文良說，天氣晴朗的中午時分，每分鐘有五十多隻紫斑蝶盤旋阿里山賓館及香林國小附近。