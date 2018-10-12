〈台北都會〉只提供馬桶 興隆公宅住戶批柯Liar

2018-10-12

〔記者沈佩瑤、鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲近期屢拍片宣傳政績，當中包括任內完工的興隆D2公宅，但昨卻傳出有住戶痛批柯文哲真的是騙子（Liar），當初承諾全方位服務，結果市府僅提供免治馬桶，其他家具都要住戶自己想辦法。柯昨受訪解釋，因為廠商要一個一個找，需要時間；都發局昨則牽拖因家具租賃市場尚未成熟，所以何時能完成租用家具，目前沒有既定時程。

當初承諾家具全方位服務

對於住戶不滿當初承諾興隆D2公宅將配合物業管理公司，出租家具給住戶使用，如今卻僅提供免治馬桶。都發局表示，公宅已提供包括衣櫃、廚具等固定式家具；但在活動式家具租賃服務部分，因市場尚未成熟，需要再努力。至於何時可以完成租用家具？都發局表示沒有既定時程。

都發局：沒有既定時程

都發局另指出，興隆D2區公宅的網路、第四台系統申請服務都已經準備到位，住戶入住前可透過勾選服務業者，由都發局及物業協助於入住時同步啟用。

柯：一定做到 需要時間

針對興隆公宅住戶怒批柯是騙子一事，柯解釋，之前去看松山區的健康公宅，他認為租一個空屋給人家不夠方便，應該要有一個物業管理公司當作平台，提供加家具、電器等服務，但因家具、電器都是不同廠商，物業管理公司要一個一個去找，現在就差家具的廠商，一定做得到（全方位服務），只是需要時間。