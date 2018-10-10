〈中部〉（雲林）濁水溪易揚塵 學校居民應變演練

2018-10-10

〔記者林國賢／雲林報導〕每年十月至隔年四月是濁水溪揚塵最嚴重的時候，影響居民健康與日常生活，雲林縣環保局昨天於西螺鎮文昌國小舉辦「濁水溪揚塵應變演練實兵操演」，設定揚塵導致懸浮微粒濃度超過每立方公尺一二六微克警戒值，演練學校與社區居民應變與自我保護方法。

環保局代理局長張喬維表示，揚塵嚴重時，縣府會立即做出通報、灑水、緊急固沙等應變作為，民眾則應避免激烈運動及外出，外出應盡量戴著口罩防護等，保護健康。

李鴻源建議 集集攔河堰放水

國民黨縣長參選人張麗善昨天則邀請李鴻源到西螺與民眾座談揚塵治理對策。李鴻源表示，濁水溪揚塵主要原因是土壤含水量不足，增加高灘地土壤含水量就是解決之道，他建議短期可用沉水馬達自貯水槽抽水、噴水，增加高灘地土壤含水量，抑制揚塵，長期應考量從集集攔河堰放出足夠的水，增加含水量，若攔河堰水量不足，也可考慮利用六輕回歸水或其他水源挹注，解決揚塵問題。

雲林爸媽要乾淨呼吸聯盟發起人陳泰安表示，氣候變遷可能造成揚塵更嚴重，他肯定環保局諸多末端防治工作，但這些只能治標，揚塵防制還是要回歸河川治理的長期治本作為，例如上游的水土保持、集集攔河堰拆除與否，這是國家層級應該要思考的方向，並非單一機關可以決定。