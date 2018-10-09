〈中部〉823延遲災損 嘉縣菱角、茂谷柑減產

2018-10-09

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕水生植物也遭水災！八二三豪雨重創嘉義縣農漁牧，原以為水生植物菱角不受影響，到了採收季卻發現產量可能不及往年的一成，泡水過的茂谷柑也出現裂果掉落現象，產量恐減半，這些延遲性災損都待縣府認定救助；縣府農業處長許彰敏強調，茂谷、菱角受災情況都在公所複查程序中，複查結果受災逾兩成者會予以救助。

縣府︰複查受災逾兩成即予救助

鹿草鄉農友張龍根以其菱角田為例說，菱角雖是水生植物，但半夜綻放的菱角花開在葉面，八二三豪雨在鹿草一個晚上降下六百多毫米雨量，脆弱的菱角花幾乎全軍覆沒，由於天亮就看不到菱角花屬正常，未察覺受災嚴重性。

鹿草菱角產量恐剩不到一成

張表示，農曆八月初（國曆九月中）準備採收菱角時，才發現沒有成熟的，只有稀疏的小菱角，現在已吹起東北季風，今年菱角季可能還沒開始就要結束；鹿草鄉一六三縣道「菱角一條街」失去昔日風華，原本假日十多攤，只剩兩、三攤，農友在路旁搭設臨時攤位派不上用場，只能等政府的救助措施彌補一些損失。

除了菱角受到延遲性災損，新港鄉菜公村的茂谷柑也因泡水裂果嚴重，種植六分地、三百多株的果農江榮富表示，雖然距離採收期還有三個月，但從裂果掉落滿地來看，產量估計只剩去年三千斤的五成左右，甚至更少。

江榮富表示，種植茂谷十八年，第一碰到水災，尤其這幾年矮化植株後，茂谷園淹水六十公分，連枝幹都泡在水裡，造成剛結的果實水傷，所幸十多小時後水就退去，否則可能造成茂谷果樹死亡，算是不幸中的大幸。