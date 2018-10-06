〈南部〉掛看板爆口角被撻伐 翁語含道歉

2018-10-06

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕為了有沒有掛選舉看板，台南南關線的無黨籍市議員參選人翁語含，前晚在歸仁區保西代天府廟埕，與民眾爆發口角，居民拍下爭執影片放上網，翁語含因在片中不斷嗆民眾：「我放了嗎？」而遭網路圍剿，她昨天早上火速在臉書回應表示歉意，但也強調她沒有要綁看板在私人土地或電線桿上，卻遭對方指責，「整起事件真的感到莫名其妙」，但畢竟自己是候選人，要為自己的態度向全國網友鞠躬、致歉，且連說三聲「對不起」。

李俊毅也致歉 盼翁記取教訓

而這起事件也牽扯到翁語含的姨丈是民進黨前立委李俊毅，他也為此發表聲明，表示與多數民眾一樣，無法認同其傲慢舉動，但血緣關係無法切割，為此向全國鄉親致歉，希望她能記取教訓，學習謙卑自持，同時強調因為翁是無黨籍參選，因為他並不贊成其脫黨參選，因此這次她的參選，「我們從未參與，未來也不會給予她任何政治上的協助」。

這段爭執的影片被上傳至網路，內容疑似助理要到場掛置看板時，住戶指稱是私人土地而攔阻，翁語含隨後抵達，直說「有什麼問題，我是候選人」，後來雙方吵了起來，她還跳針式地回嗆「我放了嗎、我放了嗎？」因而在網路上引發議論。

轄區歸仁警分局媽廟派出所則表示，前晚未接到報案，但是聽聞有吵架的訊息，立刻趕至現場，但並未發現爭執的情況，並見到翁鞠躬向住戶道歉，由於雙方都無提出疑義，認為事件應該已經暫時告一段落。