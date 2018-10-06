〈北部〉浮動委員存廢 宜縣校長遴選掀波

2018-10-06

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府昨召開校長遴選檢討會，提案擬取消三名浮動遴選委員；宜蘭縣教師會、宜蘭縣家長協會均表達反對。教師會抨擊，若真如此，將喪失遴選客觀性；家長協會僅支持取消教師代表名額，家長代表部分要求保留；縣府教育處指出，目前只是廣徵各界意見，尚未定案。

教師、家長團體反對取消

根據宜蘭縣國民中小學校長遴選作業要點，現行的校長遴選委員會，設置九名遴選委員，可投票表決新任、續任校長人選，其中固定委員六名、浮動委員三名。六名固定委員，三人是縣府代表，三人專家學者，由家長、教師及校長團體協助推薦聘任；至於三名浮動委員，校長出缺學校的老師代表佔有一席，出缺學校的家長代表佔兩席。

縣政府召開校長遴選檢討會，打算修正校長遴選作業要點，取消三名浮動委員。據了解，縣府認為出缺學校可推派教師、家長代表參與遴選，對校長辦學會造成掣肘，甚至干擾教學現場，校長為求新任或續任得請託拜票，讓校長遴選「選舉化」，縣府希望回歸教育專業，擬取消浮動委員。

教處︰廣徵意見尚未定案

宜蘭縣教師會理事長鄭棋怡指出，絕對反對到底，縣府此舉不合法，也會讓校長遴選喪失客觀性，學校教師、家長的權益受到嚴重影響，只靠專家學者無法真正了解教育現場，選出的校長不可能符合需求；

教師會還提案，要求取消專家學者擔任的固定委員，直接由家長、教師及校長團體推派團體代表出任。

宜蘭縣家長協會理事長楊迪修表示，家長協會贊成取消教師代表的浮動委員，新任校長上任才能有效管理，但家長代表的委員應該保留，至於專家學者部分，家長支持教師會主張。

縣府教育處指出，昨天檢討會就是要廣徵家長、校長及教師團體意見，再研議是否修正校長遴選作業要點，這是每年例行程序，尊重家長與教師團體意見，是否要取消浮動委員仍未定案。