〈南部〉產業用地逾1200公頃 市府招手國際大廠

2018-10-03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕華邦電投資高雄三三五○億興建十二吋晶圓廠，將於今天動土，使得路竹科學園區趨近飽和；高雄市代理市長許立明強調，市府近十年主動報編或儲備各類型產業用地，超過一千二百公頃，加上高雄擁有捷運、高鐵、海空雙港和大學城的絕佳條件，「再來幾個國際大廠都沒有問題」！

華邦電投資3350億 晶圓廠今動土

華邦電進駐後，路科僅餘六公頃土地可供租用，為持續吸引高科技廠商，科學園區的擴編勢在必行。

高市府與科技部合作，在路科旁增加將近四十公頃產業用地，並與科技部合作增設橋頭科學園區，初估可釋出二○三公頃高科技產業用地，後續將採「新市鎮開發」與「園區籌設」雙軌並行，招商引資零時差同步展開。

主動闢和發園區、爭取設橋頭園區

高雄市經發局指出，過去十年間，有鑑於高雄的產業用地已趨近飽和，既有廠商想擴廠或新廠想進駐，均面臨缺地問題，市府主動開闢和發產業園區、報編仁武產業園區，並爭取科技部籌設橋頭科學園區、開發南星計畫區與亞洲新灣區等土地，以因應各類型產業用地需求。

經發局長李怡德說，和發產業園區採興建與招商同步，目前已有五十二家廠商登記進駐，佔可出售面積六十％，未來預估年總產值可達四百億元，創造一萬個就業機會。

啟動仁武產業園區報編作業

李怡德強調，高市府也啟動仁武產業園區報編作業，面積約四十八公頃，將引進智慧機械，並打造航太產業供應鏈，同時收納周邊未登記工廠，目前正進行環評審查作業，預估投資金額二一三億元，可創造六千三百個就業機會。

許立明︰翻轉高雄 從調整產業結構著手

許立明表示，要翻轉高雄，必須從調整產業結構著手，在既有金屬、石化等基礎產業外，一定要讓高科技的製造業或軟體應用，如AI、AR、VR等新興產業能進來高雄，伴隨帶來金融、保險、物聯網等生產者服務業，創造的就業機會才會更多元。