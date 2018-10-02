〈北部〉竹北反建納骨塔 大義里600人連署

2018-10-02

〔記者廖雪茹／竹北報導〕竹北市第六公墓公園化納骨堂新建工程，總開發經費約二．五億元，分三年編列預算，代表會已審議通過二期預算合計一．七億元；但大義里民發起「反對鳳岡興建納骨塔自救連署書」，近一個月已有六百人簽署，預計連署目標兩千人展開訴願。

竹北市長：確實有興建需要

市長何淦銘表示，興建納骨堂確有需要，第六公墓禁葬推動公墓公園化，早在一九九三年報省政府核准設置納骨塔；他上任後重啟計畫，考量全市八個公墓多已徵收或禁葬、遷葬，加上人口持續成長，因此在符合法規的最大容量下，從五萬罐調整為十萬餘罐。

年底開說明會 盼明年動工

該案獲代表會支持，且通過環境影響差異分析報告，公所預計年底前召開工程說明會，充分與市民溝通後，希望明年動工，爭取二○二○年底前完工啟用，未來也會爭取擴大回饋。

針對對外交通，何淦銘強調，未來除掃墓期間規劃接駁專車，原第六公墓將整闢停車空間，原聯外道路拓寬，另將研擬另闢一條八到十米的道路。

自救會：全縣公私立空塔位逾16萬

反納骨塔發起人、本身也是大義里長參選人曾台安表示，他們贊成活化公墓用地，但不應與納骨塔興建綁在一起。內政部資料（二○一六年）顯示，竹縣九處公私立寶塔設施空塔位超過十六萬位，平均一年納入一千五百位；意即，現有塔位可再使用一百○八年（尚未考慮人口減少及環保葬因素），應統一由縣府管理，提升空塔位使用率。

應由縣府管理 提升使用率

曾台安說，竹北市公所在二○一五年十一月召開一次說明會之後未再開會，里民大不清楚此案進展狀況；地處竹北、新豐交界，預計未來約有半數車流由新豐進入，但此案未曾與新豐鄉民溝通過，且應重新環評。此自救行動預計連署兩千人，將寄給議員代表，並展開訴願、行政訴訟等救濟程序。

縣府：竹北已無公立塔位 有興建必要

縣府民政處長吳聲祺表示，竹北市人口逾十八萬，現已無立公塔位，溪北五鄉鎮市公立塔位也剩不到兩千位，確有新建公立納骨堂需求，且進塔可減少送葬隊伍的交通與噪音問題。

私立塔位 縣府無權管理

至於全縣四處私立經營的殯葬設施，無法由縣府統一管理；補助、輔導縣民將骨灰、骨骸移至私立塔位，會有圖利業者的爭議，更不可行。目前公立個人塔位一萬到四萬元不等（設籍竹縣），私立個人塔位收費三點五萬到一百多萬元不等。