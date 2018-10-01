〈北部〉《花蓮選情分析》3搶1 秀林前鄉代挑戰許淑銀

2018-10-01

記者王峻祺／專題報導

花蓮縣議員選舉第八選區（秀林鄉及花蓮市、新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉的山地原住民）應選一席議員，共計三名參選人登記，除現任議員許淑銀尋求連任外，曾任二屆秀林鄉代的林素美及一屆秀林鄉代的高毓真也投入，由於秀林鄉是第八選區最大票倉，爭取部落族人認同，已成必爭之地。

現任議員許淑銀在二○一二年時任秀林鄉長時，因蘇拉颱風重創和仁、和中部落，第一時間挺進重災區，被前總統馬英九封為「英勇女鄉長」，自此聲名大噪，但因涉貪災後重建款，今年被花蓮高分院二審改判八年六月，全案上訴中。

曾任二屆鄉長、二任縣議員的許淑銀，挾帶高人氣投入年底選戰，還出面力挺鄉長參選人王玫瑰，有意同盟抗衡另名鄉長參選人蔡瑞光及對手林素美的陣營，希望三連霸縣議員。地方人士認為許家班勢力穩固，選舉經驗豐富，若帶著王玫瑰一起拉票，頗有勝算。

林素美曾開設幼兒園，當選鄉代一任後，在二○○九年投入縣議員選舉，當時以卅五．○七％的高得票率，敗給競爭對手黃輝寶，二人只差二百八十九票，此次捲土重來，打出「我不一樣，想改變就選我」口號，試圖扭轉部落族人長期趨於弱勢困境，更將服務觸角擴及全縣山地原住民，希望獲得吉安鄉逾二千名太魯閣族人的肯定。

曾任第十八屆秀林鄉代的高毓真，現任布拉旦社區發展協會理事長，擔任鄉代時問政犀利，屢屢為鄉民請願，基層實力雄厚，暫退政壇後，仍是地方意見領袖，極力為布拉旦爭取生態與觀光發展平衡，深獲村民認同。部落族人透露，高毓真雖起步慢，但因和許淑銀的家族票源重疊，將削弱許的部分基層票，實力不容小覷。