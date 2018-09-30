〈北部〉時力宜蘭募款餐會 席開75桌

2018-09-30

〔記者游明金／宜蘭報導〕時代力量宜蘭黨部昨辦「宜蘭的希望、時代的力量」募款餐會，席開七十五桌。代表黨中央出席的立委林昶佐說，宜蘭是台灣民主改革火車頭，台灣正在改變的年代，他相信宜蘭會作為改變的火車頭，他對宜蘭選情有信心，力拚六席全上。

時代力量在宜蘭縣提名三名縣議員、兩個市民代表與一個里長共六名參選人；宜蘭黨部昨辦募款餐會，除了林昶佐，民報創辦人陳永興、民進黨立委陳歐珀立委、議長陳文昌、宜蘭市長江聰淵、宜蘭縣前副縣長林信華，也都到場參加。