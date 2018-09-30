〈中部〉守護生態 台中、澎湖、台南、金門四縣市簽合作

2018-09-30

〔記者張軒哲／台中報導〕台中花博即將開幕，副市長林陵三率隊前往澎湖，向來自世界卅二國、近二百名世界最美麗海灣組織年會的會員宣傳花博，同時與澎湖縣、台南市及金門縣簽署「臺中宣言」，公布三縣市花博的「縣市週」。

海灣組織年會在澎湖 市府宣傳花博

世界最美麗海灣組織年會廿八日在澎湖開幕，林陵三由市府觀旅局長陳盛山等人陪同，帶花博吉祥物「樂虎」前往澎湖舉辦花博推介會，向來自世界各大洲的海灣會員宣傳花博，市府副秘書長郭坤明全程以英文簡報，同時播放花博影片，獲得熱烈回響。

林陵三表示，花博因發現保育類石虎而調整活動場地，花博的宗旨是G.N.P︱「花現GNP-Rediscover Green, Nature and People」，亦即Green綠色生產、Nature自然生態及People人文生活三者和諧發展的美好價值，與「世界最美麗海灣組織」致力推動保護全球海灣天然與文化資源宗旨相似，皆是共同追求永續環境的精神。

林陵三並與澎湖縣長陳光復、台南市副市長張紹源及金門縣長代表參議許寬簽署「臺中宣言」，攜手共創守護生態的決心，打造與自然共存的環境。三個縣市花博「縣市週」，台南市十一月廿六日至卅日、澎湖縣和金門縣在明年三月十一日至十五日，這段期間到台中看花博，於購票窗口出示身分證明文件，可享門票半價優惠，盼台南、澎湖和金門民眾可多利用縣市週參與花博盛會。

憑花博門票到澎湖旅遊 將獲贈伴手禮

為吸引花博觀光人潮到澎湖，澎湖縣副縣長林皆興表示，憑花博門票到澎湖旅遊，即可獲贈價值三百元的澎湖伴手禮。

觀旅局指出，目前已有台南市、澎湖縣、金門縣、台北市、新北市、宜蘭縣、基隆市、桃園縣、新竹市、苗栗縣、南投縣、彰化縣簽署「臺中宣言」，「縣市週」也公布在台中花博官網。