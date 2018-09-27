〈南部〉月牙灣填土 港務公司同意避開濕地

2018-09-27

〔記者蔡文居／台南報導〕被稱為「台南秘境」的安平漁光島月牙灣，環保團體先前空拍時，意外發現當地的濕地被高雄港務分公司安平營運處填滿大量廢土，質疑港務公司破壞濕地環境，引起軒然大波。安平港營運處昨天與環團開會討論後，同意保留濕地，廢土回填將避開濕地部分，以免破壞環境。

與環團達共識 劃定回填範圍

高雄港務分公司安平港營運處針對漁光島回填土方一案，昨天與台南社大環境小組研究員晁瑞光、廠商開會協調，由於安平港現正進行十七、十八號散裝碼頭施作，廢土就近回填漁光島，為免破壞月牙灣的濕地環境，雙方協調後取得折衷做法，同意回填土方避開濕地，未來回填區將沿南邊柏油路至南側的海堤之間進行。

土方先篩分 回填後恢復草地

安平港營運處長張展榮表示，未來運往漁光島的回填土將避開濕地，避免影響既有的濕地環境，同時土方也將先在安平港就地篩分，去掉磚塊、小石塊等非土方部分，現有回填部分將整平，為了安全顧慮，高低差不平的部分，將予以補實，完成回填後也將撒上草籽，讓其恢復草地環境。

晁瑞光表示，雖然原本大面積濕地因先前填土有影響一部分，但新做法已避開回填濕地，依現在已淤積的曲線進行回填，保留了濕地、靠海部分及維持既有排水暢通，而未來回填完成後，邊坡會植草。

晁瑞光肯定安平港營運處採納民間團體的意見，創造雙贏。他表示，月牙灣是台南難得一處美麗海灣，未來希望透過步道的整建，創造一個親水、自然的環境，成為市民可以親近的休閒遊憩海灣。