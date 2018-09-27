〈南部〉明年燈會主燈區大鵬灣 潘孟安：成敗在交通

2018-09-27

〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東縣承辦明年的台灣燈會，主燈區設於東港大鵬灣，由於缺乏軌道運輸，縣長潘孟安坦言，交通是最嚴峻的挑戰。

二零一九台灣燈會訂於二月十九日至三月三日舉辦，規模逾三點八億元，議員林郁虹昨天質詢燈會的籌辦進度。

缺軌道運輸 交通是嚴峻挑戰

潘孟安表示，屏東縣政府原本規劃主燈區在屏東市的凌雲新村，因為有公路與鐵路的優勢，但交通部觀光局選在大鵬灣，當地只有國道三號末端與省道台十七線，缺乏軌道運輸，燈會最大挑戰就是交通，「成敗在交通」。

規劃11處停車場 接駁進燈區

潘孟安指出，縣府已著手模擬平常日每天湧入二十萬人、連續假日湧入三十萬人的各種狀況，也向台糖承租土地設置大型停車場，如何把人車分流、接駁是大工程，就算燈區規劃再精彩，如果遊客進出都堵車，一定罵聲連連。

交通處長黃國維表示，明年燈會估計有七成民眾會以小客車為交通工具，縣府已在燈區外圍規劃十一處停車場，盡量不讓車輛進入大鵬灣，再以接駁方式進入燈區。

與台鐵協商 左營站加開列車

此外，縣府正與高鐵及台鐵協商，於燈會期間加開從高鐵左營站至潮州、林邊的台鐵列車，再從車站接駁進入燈區，但尚需交通部的支持。

觀傳處長高吉發強調，大鵬灣沒有軌道運輸，因此明年燈會的人潮可能會比往年的燈會少，但這也是一個轉機，外縣市的遊客到屏東可能會待更久，縣府已著手規劃各種遊程，藉由燈會把遊客吸引到屏東各景點。