〈南部〉大選綁公投 屏東缺四千名選務人員

2018-09-26

〔記者邱芷柔、張存薇／綜合報導〕年底五合一選舉將合併公投舉行，選務工作的複雜度增加，導致選務人員招募不易，屏東地區上次選舉需選務人員六千八百多人，這次增加到一萬八百多人，全縣目前短缺約四千人，距離十一月二十四日投票倒數兩個月，屏東縣選委會官員坦言人力招募是很大的考驗。

屏東地區共開設六百八十九個投開票所，五合一選舉約需六千八百名選務人員，目前已完成招募，但今年大選綁公投，每個投票所要再增加六名選務人員，包括四名管理員、兩名監察員，初估屏東地區尚缺四千名選務人員。

屏市就缺四百人以上 盼公教加入

屏縣選委會組長伍文玲說，光屏東市的選務人員缺額就達到四、五百人，各地區其實都面臨選務人員缺很大的問題，已協調地方公所緊急應變，並加強對公教人員宣導，選舉投票是民主不可或缺的一部分，希望公教人員能夠共體時艱。

縣府民政處長鄭文華指出，年滿十八歲公民就有公投的投票權，而對「人」的選舉權必須年滿二十歲且需設籍居住滿四個月，各個投開票所光是列冊就是一大挑戰，選舉時的領票、監票流程及後續開票作業，可以想像會比過去繁重。

鄭文華說，除了人力缺口，投開票所的領投動線規劃，目前尚未接獲中選會正式發文，地方也相當著急，縣府會遴派現職公教人員協助。

屏縣選委會也表示，目前中選會決議採納新的公投開票方式，簡化開票流程、縮短開票時間，選務人員無須擔心發生「開票開到三更半夜」的情形，縣選委會正持續與民政處、教育處合作，全力宣導達成招募目標。

因應公投 台東招募快達標

台東縣共有兩百一十三個投開票所，原本選務人員需求為三千零七十六人，縣選委會表示，目前招募進度已達九十五％，至於因公投案需增加的選務工作人員為一千兩百七十八人，也大致就位。

縣選委會說明，因應公投案，每個投票所須增加四位管理員、兩位監察員，因規定每個投票所公教人員必須超過二分之一，換算下來需再增加一千多位具公教身分的管理員，已發函給各機關請求協助。

而台東市是全縣選務人員需求最大的、共有六十九個投票所，市公所說明，新增選務人員部分，已有包括台東大學學生支援，目前僅缺具公務人員身分的選務人員廿多人，月底前可望招募完成。

縣選委會說明，中選會已提案提高工作津貼、補休假日也可望從一天增為兩天，提高誘因後，台東選務人員招募不致有問題。