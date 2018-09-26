〈台北都會〉市府增列吳音寧條款 不備詢就開罰

2018-09-26

〔記者沈佩瑤、鍾泓良、吳欣恬／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧依法拒絕到議會備詢，台北市長柯文哲昨在市政會議拍板通過「台北市政府投資事業管理監督自治條例」修正條文，增列「吳音寧條款」，不到議會備詢就得挨罰。不過此案還需送議會審議通過才能上路，但本屆會期已接近尾聲，依程序根本審不到，柯市府選在此時拋出修正案，讓藍綠議員齊聲痛批柯「裝孝維」，根本就在打假球，靠製造假議題產生政治效果，為了選票再次把吳音寧當作政治提款機。

需送議會審議 本屆會期審不到

對此，台北市議會法規會第一召集人、國民黨市議員秦慧珠昨直接以「不可能（審到）」三字回應，並指很早就說了，法規委員會八月底就審完所有議案停開，停開就結束了，不知為何市府還要把法案送進來。台北市財政局副局長游適銘昨受訪表示，如本會期審不到，下會期會再提案。

藍綠議員痛批柯「裝孝維」、打假球

國民黨市議員汪志冰直言，柯就是玩假的、虛晃一招，因為柯很清楚不少人對吳音寧拒絕到議會備詢的作風有意見，柯用一個雷厲風行的方式修法，就是在吸引這一塊選民。她也酸柯自打臉，早知議會法規會早已停開，還大動作通過修正條文草案，顯見動機不單純。

柯製造話題 再把吳當政治提款機

民進黨市議員簡舒培則指出，柯做這樣的動作是為了討好誰？如今議會即將進入臨時會，加上過屆不審，現在送進議會等於沒送，卻可以產生「我要處理、我有能力處理吳音寧」的政治效果，出一口氣之外還可以做給藍營看，並立刻引發討論，柯就是在製造話題，再次把吳音寧當作政治提款機。

議員：柯出口氣 也做給藍營看

民進黨市議員洪健益更批柯是在「裝孝維」，這件事就是政治操作，找個「我柯文哲還是有辦法治吳音寧」的台階下，也讓柯粉覺得「喔！有做了！」接著再把責任推給議會，誤導支持者認為現在要選舉了，議員就不做事，這就像是吹哨子趕鬼，自己壯膽而已。

吳音寧今年七月援引「台北市政府投資事業管理監督自治條例」第九條，指北市府在北農持股未超過五十％，總經理不需進議會備詢，引發議員抨擊。就連議長吳碧珠下令，吳音寧仍不為所動，柯文哲甚至還請出農委會「溝通」也未果，這會期市政總質詢，第一果菜批發市場改建案再度引爆柯吳隔空交火，柯市府批吳言論也一一被打臉，北農董事長、現任副市長陳景峻隨即下台，柯市府一路敗陣後，昨在市政會議通過增訂「吳音寧條款」，反制吳音寧。

根據「台北市政府投資事業管理監督自治條例」第九條規範，市政府資本額未超過五十％的投資事業，只需官股代表到議會報告，昨市政會議通過第九條修正條文草案，除要求市政府資本額未超過五十％的投資事業，市府股權代表除列席報告，還需備詢外，特別新增明定「市政府提供場地並與投資事業訂有委託經營管理契約者，應於契約載明「經市議會邀請列席者，應列席報告並備詢及其違約罰則」，以督促其總經理或董事長列席市議會報告及備詢」。

換言之，凡由市府提供場地並訂有委託經營管理契約者，在「吳音寧條款」通過後，除北農外，花卉、漁產、畜產等四大公司總經理或董事長皆需到議會報告及備詢。

吳音寧：應通盤考量適用範圍

對此，北農總經理吳音寧昨天表示，她長期態度都是尊重法規跟體制。但一套法規跟制度都應該要通盤考量適用範圍，北市府修法不僅影響到北農，更會一體適用其他有與市府簽訂契約的對象，應好好釐清才比較妥適。

不過花卉、漁產、畜產公司皆表示，修法前便已配合至議會報告和備詢，修法影響不大。

對此，台北農產運銷公司代行董事長、農委會農糧署主秘翁震炘表示，這是地方自治權限，予以尊重。農委會副主委陳吉仲則表示對此議題不便回應。

姚：滿腦鬥爭 丁：支持修法

〔記者周彥妤、鍾泓良／台北報導〕市府昨通過「台北市政府投資事業管理監督自治條例」修正條文草案，增列「吳音寧條款」。對此，民進黨市長參選人姚文智說，市府僅有北農廿二％股份，明明可循其他治理途徑，要求吳備詢實在很奇怪，無怪乎滿腦「鬥爭」；國民黨市長參選人丁守中則說，若涉及公共利益，吳本來就該備詢，支持修法。