〈南部〉業者提解約 黃金海岸船屋委外生變

2018-09-25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕原預定九月開幕的黃金海岸船屋委外經營案，由於得標業者遭民代批評質疑「涉嫌吸金」，加上擔心滲漏水問題，已向市府提出解約，南市觀光旅遊局局長王時思表示，依合約規定，在協商期將會努力溝通，若無法達成共識，將會重新招標。

市府︰協商溝通 如無共識將重新招標

黃金海岸船屋委外經營案，好不容易招標出去，由有戲數位科技公司經營團隊得標，打算以「海丸號」重啟揚帆。可是民代在議會質疑涉及「打著市府名號吸金」，影響公司商譽，而且去年十一月簽約後，市府延到今年六月點交，卻又碰上八二三豪大雨顯現多處漏水，業者除了澄清反駁議員指控之外，也決定不再「揹黑鍋」，於九月初正式函文南市觀旅局提出解約。

南市觀旅局長王時思直言，得標的經營團隊非常有想法與技術，數位行銷是強項之一，黃金海岸船屋計畫取名「海丸號」，相關平台都準備就緒，但對於部分市議員的指控，讓他們實在無法接受，導致商譽受損及後來的招商並不順利，連帶也讓新創業者對市府產生不諒解，與政府合作失去信任感。

至於點交期程延遲與滲漏水問題，王時思表示，船屋廿多年建築十分老舊，除了滲漏水，也發現空調有問題，因此投入兩千多萬元經費整修，包括外牆、屋頂全部一併施作防水工程，且是合法建築，但連續大雨肆虐，難免會出現新的細微滲漏點，修到好才交屋沒有問題，如今廠商已提出解約，只好依法處理，請法務單位研議釐清相關程序及責任歸屬。

耗資四億多元的黃金海岸船屋，是中央列管的「重大蚊子館」，歷經四任市長時代到現在一直無法正常營運，而之前船屋原本牽涉違建問題，南市觀旅局逐一克服難題，投入二千多萬元改造，完成使用執照變更，以利活化規劃，讓接手的經營團隊可多用途使用，業者提出解約，何時「活」起來再添變數。