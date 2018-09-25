〈北部〉花蓮天祥投票所 山高路遠選區大

2018-09-25

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣五合一選舉十一月廿四日投票，今年因公投合併大選，選務工作繁瑣，部分公職人員無參與意願，造成各鄉鎮市選務人力吃緊，花蓮縣選委會初估需四千四百八十五名選務人員，但仍有五百九十七人待招募。其中最高投票所位在海拔約六百七十公尺的天祥，路程最遠的選民，需從大禹嶺奔波六十二公里，恐將影響投票意願。

海拔670公尺 投票得奔波62公里

花蓮縣秀林鄉總面積逾一六四一平方公里，其中以太魯閣山區為主體的富世村，佔地即達六八五平方公里，是全國面積最大的村，比總面積二七一．八平方公里的台北市還大，位於富世村的天祥投票所，不但是花蓮縣內海拔高度最高的投票所，選區面積也居全國最大。

位於富世村 選區面積全國最大

花蓮第一○五號的天祥投票所，往年均設立在天祥谷園山莊，所屬鄰別為秀林鄉富世村第十三至十九鄰間，自綠水地區向西，直至與台中交界的大禹嶺、與南投交界的合歡山莊為止，服務綠水、天祥等九區的深山散居戶。

服務綠水等9區深山散居戶

新城警分局長廖修鴻說，天祥社區是由天祥、梅園竹村、西寶、洛韶等四區組成，實際居住居民約六十三戶、一百六十一人，而合歡社區則由慈恩、碧綠神木、關原、大禹嶺、小風口等五區組成，實際居住居民約十六戶、廿八人。

招募不易 選務人員還缺597人

花蓮縣選委會表示，因年底大選綁公投，造成選務工作複雜，加上外傳「開票恐要開到半夜」，導致全台選務人員招募不易，中選會昨已回應將依規劃進度辦理人力後續招募，並藉由增加補休方案及適度提高選務工作費用，讓選務順遂，進而解決人力荒。

縣選委會指出，花蓮縣二九九間投開票所，在地方選舉部分，一個投票所需九名選務人員，但因公投領票、圈票處與地方選舉分開，依中選會規劃，各投開票所還需增加六名人力，全縣預估共需四千四百八十五人，目前人力仍短缺五百九十七人，將盡力協調補齊人力。