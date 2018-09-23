〈台北都會〉台北市府自家民調 藍綠議員打臉

2018-09-23

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市研考會公布最新民調，以「對於台北市長柯文哲的表現滿不滿意」為題，顯示柯文哲的施政滿意度達到六成，不滿意度近三成。但藍綠北市議員皆指出，民眾對柯市府的滿意度，多建立在台北市政府既有的基礎上，與柯文哲的表現並無太大關係，譏諷柯並無重大市政建設。

研考會︰柯施政滿意度達6成

研考會指出，有六成受訪者滿意柯文哲的施政表現，兩成八表示不滿意，其餘為不知道或沒意見，相較於去年十二月調查的五成八滿意，有微幅上升；若以對台北市各局處首長（市府團隊）的施政滿意度來說，則有四成六滿意、兩成五不滿意，其餘不知道或沒意見。

檢視各項施政，民眾對柯市府最滿意的政策為環保工作，滿意度高達八成，治安、聯合醫院、文化活動、交通等項目滿意度也在五成以上；但社會福利工作、公共工程建設及中小學教育滿意度均未達五成，又以中小學教育滿意度僅三成最低。

許淑華︰柯的行銷包裝較突出

民進黨議員許淑華指出，從柯文哲個人滿意度高於市府團隊，發現柯較突出的只是個人行銷和包裝，整體市政滿意度還是不高，以柯文哲的鄰里改善計畫、公園整頓等政策來說，柯做的都是較零碎的小亮點，缺少大型建設和較大的突破。

戴錫欽︰柯表現承襲現有基礎

國民黨議員戴錫欽分析，民調滿意度較高的環保、治安和醫療等，台北市做為首都，在公務人員素質和基礎建設上本來就是領頭羊，換誰來當市長都會高，跟柯文哲的表現較無關，柯拿到的六成滿意度，都是建立在原本的既有基礎，柯文哲並沒有具體建樹和重大政策的進展。

王欣儀︰治安有很多需改進處

國民黨議員王欣儀也說，柯文哲任內沒有特別的建設和變化，都是按照既有腳步在走，柯本身沒什麼大作為；而以民眾滿意度較高的治安項目來說，從華山大草原的事件中，北市仍有相當多需要改進的地方。

研考會該次調查於今年七月十六日至十八日晚間進行，成功訪問十八歲以上台北市民一一二七人，另有一一三○人拒訪，在九十五％信心水準下，抽樣誤差在正負二．九二個百分點以內。