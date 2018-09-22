〈南部〉抽驗秋節糕餅烤肉食材 7件不合格

2018-09-22

〔記者黃旭磊／高雄報導〕市府抽驗中秋月餅餡料及烤肉食材，驗出蔬果、香腸及芋泥等七件農藥及防腐劑超標，要求同批產品下架並追查來源。

農藥及防腐劑超標

市府衛生局及消保官上月起至賣場、超市、餐飲業、網購及通路預購月餅糕餅製造業者取樣，抽驗一百五十三件商品，驗出七件商品農藥及防腐劑超標，含四件蔬果、兩件香腸、一件芋泥，不合格率為四．六％。

不合格率為百分之四．六

衛生局食品衛生科長陳建榮昨天說，七件違法商品各於彌陀區超市、旗山公有市場、民族果菜市場、岡山區食品公司、鳳山區烤肉用品及新興區餐飲公司查獲，檢驗後移交嘉義及屏東縣等來源主管機關議處。

承辦人員指出，四件蔬果（含茄子兩件、黃秋葵、百香果各一件）檢出農藥殘留超標，兩件香腸檢出防腐劑己二烯酸三．四二g/kg及三．九三g/kg（限量標準二g/kg），一件芋泥餡檢出防腐劑己二烯酸一．一g/kg（限量標準一g/kg）。

法界人士說，蔬果檢出農藥殘留不符規定，依違反食品安全衛生管理法第十五條及同法第四十四條規定，處新台幣六萬元以上、兩億元以下罰鍰。

至於食品添加物超出使用範圍，依同法第十八條及第四十七條規定，議處新台幣三萬元以上、三百萬元以下罰鍰。