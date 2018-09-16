〈中部〉洪國浩批會生不會養 林明溱：選上再來談

2018-09-16

〔記者陳鳳麗／南投報導〕民進黨南投縣長參選人洪國浩昨成立競選總部時強調，身為縣長不該「只會生不會養」，現任縣長林明溱常以財政不好為藉口，讓南投縣停滯不前，觀光失靈，而他的「12345南投大進步」的五大政見，則與地方連結並有長遠規劃。對手林明溱則回應，洪國浩若能爭取選民認同而當選，選上了再來談他如何「會生又會養」，其他不多回應。

洪國浩昨在中興新村九一一紀念公園舉辦競選總部成立大會，會中除由洪氏宗親會授旗並贈送象徵「包中」的包子、粽子，而他也授旗給十三鄉鎮服務處代表。

洪批縣府辦活動 沒長遠擘劃

洪國浩指出，南投縣府現在都是花大錢辦曇花一現的觀光活動，短視近利，且未與地方連結、缺乏地方特色，無法吸引觀光客回流。惟林明溱只會責怪中央，推卸應有的責任，事實上身為縣長，不該「只會生不會養」，應有長遠看法及擘劃，加強與在地特色的連結。

洪國浩也表示，南投縣府常以財政不好為藉口，讓南投停滯不前，而自己的「12345南投大進步」的五大政見，涵蓋交通、觀光、活化中興、社會福利和農業發展，希望把治理草屯成功經驗在全縣實現。

洪競選總部成立 蔡英文站台

昨再度為洪國浩站台的總統蔡英文則稱讚洪國浩，有能力也有遠見，會做事也會為地方賺錢，希望大家「一個找十個」，把洪國浩介紹出去。

尋求連任的林明溱，昨則在竹山拜票，也到埔里鎮參加藝池藝術協會會員聯展開幕式，他回應洪國浩的批評，指洪若能爭取選民認同而當選，選上了再來談他如何「會生又會養」，其他就不予置評。