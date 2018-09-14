〈南部〉山竹恐挾豪雨 屏東首當其衝

2018-09-14

〔記者陳彥廷／屏東報導〕被譽為今年最強風雨的颱風「山竹」來襲，屏東恆春半島首當其衝，恆春氣象站表示，預計今早就會發佈山竹的海上颱風警報，而這波大雨對屏東影響最大的時間為週六下午到週日上午，恆春半島及屏東山區則有降下豪大雨的機會。

今早可能發佈海上颱風警報

恆春氣象站表示，山竹雖有增強趨勢，不過路徑偏南，七級暴風圈約三百公里，並不會碰觸到屏東陸地，今早可能會發佈海上颱風警報，但發佈陸上颱風警報的機率不高。

週六下午到週日上午影響最大

氣象站官員說，山竹颱風對巴士海峽可說來勢洶洶，風雨未至長浪已至，巴士海峽這兩天已湧現長浪，不過，因為山竹速度快，預計今天晚上就會解除海警，但山竹的外圍環流有可能於週六下午到週日上午為屏東恆春半島及山區帶來局部豪大雨。

小琉球航線 今皆正常行駛

屏東觀光景點離島小琉球航線目前未受太大影響，公、民營的三間交通輪公司評估後今天皆正常行駛，週六將再視海象決定。

屏東縣政府農業處長黃國榮則呼籲，農民應密切注意颱風動態，並做好防颱措施，如排水、作物覆塑膠布及移入設施內等減少災損；養殖漁業應檢視備用發電機、調整水量、清理洩排水路及水閘門，海上箱網及定置漁業應檢修框架等並固定纜繩，必要時可考慮搶收；畜牧業部分，請注意畜禽舍加固、電器設備防止因雨漏電，維持備用發電機正常及周邊排水疏通。