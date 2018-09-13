〈南部〉4年減債104億 屏縣財政改善有成

2018-09-13

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣財政在二○一四年被媒體評為「葉克膜等級」，並被行政院要求訂定債務改善計畫，經縣府四年努力，短期與長期債務共減一○四．六八億元，其中短債全數還光，也是六都以外，唯一連續四年歲入歲出決算結餘均有成長的縣市。

縣府分析財政不利原因，包括在現行財政收支劃分法框架下，自有財源往往不足以支應人事費需求、屏縣產業以農業為主致稅收偏低、為配合中央政策遽增財政負荷、磁吸效應致城鄉發展失衡等。

開闢稅源、招商引資、嚴審預算

屏縣府主計處長郭丁參表示，四年來減債不增債，運用創新策略調整收支，例如檢討稅基開闢稅源、招商引資改變產業結構、爭取中央補助款、嚴審預算並強化經費執行效益等，逐步改善整體財政。

主計處統計，屏縣長期債務二○一四年為一九○．二二億元，今年八月底降為一七四．一五億元；短期債務由八十八．六一億元，至今年八月底全數還完，長短期共計減債一○四．六八億元。

短債還完 歲入歲出決算結餘續增

同時，個別年度的歲入歲出決算，二○一三年度還短絀（歲出比歲入多）二．一三億元，但從二○一四年起開始有結餘（歲入比歲出多），從結餘七．九億，到二○一七年結餘十七．一五億，連續四年的結餘都增加，是六都外唯一有此表現的縣市。

主計處表示，因四年連續有結餘，讓過去累計的決算短絀（含以前年度），從二○一三年度一三六．五一億元，降至二○一七年九十四．七五億元，減少短絀約四十一．七六億元。