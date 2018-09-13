〈中部〉李進勇娘子軍應援 張麗善麥寮港織夢

2018-09-13

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣長李進勇尋求連任，正直媽媽後援會昨天再度成軍，這群娘子軍表示，將複製四年把李進勇送進縣府的經驗，讓李進勇繼續執政；雲林科技大學舉辦「麥寮港改制雲林國際商港」公民論壇，立委張麗善繼續為雲林織夢，強調偉大的建設非一蹴可幾，但沒有起步就不會有未來。

正直媽媽後援會成軍 李進勇受託付

李進勇昨天為婦女後援會授證，並簽署「姐妹幫宣言」承諾，將成為姐妹們最有力的夥伴，共同承擔雲林的未來；後援會長蔡紹芬表示，李進勇三年多來兌現政見承諾，落實婦女社會價值保障，這樣的正直縣長是可以託付的，讓他未來四年繼續顧雲林。

雲科大未來學院舉辦「麥寮港改制雲林國際商港」論壇，主講者李惠宗曾經任職經建會，他表示麥寮港本身條件優異，自然條件優於高雄港，卻有十個閒置碼頭，非常浪費，將來若是開放，可能為雲林帶來包括智慧倉儲、智慧物流及一系列岸上服務業的發展商機，雲林國際商港甚至可以成為台灣升級工業4.0的對外重要窗口。

麥寮港改制國際商港 張麗善談願景

張麗善表示，公投是種「希望可以立刻改變現狀」的作法，讓希望透過公投讓麥寮港轉型可以成真，將雲林打造成為一個年輕、有活力的城市，讓雲林人有改變命運的機會，她有把握可以藉由麥寮港改制國際商港，讓雲林成為台灣中部的新樞紐。