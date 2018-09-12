〈中部〉投縣敬老金 發出8千多萬

2018-09-12

〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕今年是選舉年，南投縣敬老金備受矚目，縣府維持六十五歲以上老人，每人一千元，全縣有八萬七七二八人可領取，全縣將發出八千八百九十四萬元。而各鄉鎮市中也有草屯等多個公所會再發放鄉鎮敬老金，今年水里、信義都加碼，各從去年的六百、五百元，加碼為一千元與六百元。

南投縣今年重陽敬老金與去年一樣，六十五歲以上長輩每人一千元，縣府從前年起將發放的年齡從七十五歲降到六十五歲，今年滿六十五歲的老人，扣除百歲人瑞，共有八萬七七二八人，而百歲人瑞有七十七人，每人有一萬元，合計發出八千八百九十四萬元。

十三鄉鎮市其實也有多個公所發放敬老金，年齡也大多比照縣府的六十五歲以上，較特別的是草屯鎮和國姓鄉有三種敬老金，除六十五歲到八十九歲的每人五百元，九十到九十九歲老人一千元，百歲人瑞部分，草屯發一萬元，國姓鄉六千元。另外，埔里鎮、中寮鄉也都送人瑞各一萬元。

水里、信義公所加碼

六十五歲以上老人的敬老金部分，中寮鄉維持一千元，而水里鄉則從去年的六百元加碼為一千元，信義從去年五百元加碼為六百元。另外南投市、竹山、集集三百元，及名間、鹿谷、國姓、魚池五百元，與去年一樣，但南投市發給七十歲以上，名間鄉則是發放給八十歲以上老人。

今年重陽是國曆十月十七日，縣府敬老金會由各公所通知領取地點和日期，從本月中旬到重陽節後兩週內都可領取。