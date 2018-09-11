〈北部〉任用涉貪鎮長當官 徐定禎總部轟徐耀昌

2018-09-11

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎競選總部昨召開記者會，質疑前通霄鎮長徐永煌去年因貪污罪一審判決十八年半，同年三月一日遭停職，但不到半個月就獲現任縣長徐耀昌派任為苗栗縣工商發展投資策進會副總幹事，痛批徐耀昌竟任用貪污犯擔任九職等高官，爽領公帑年薪破百萬，將向苗栗地檢署告發。

工策會：徐永煌已離職

苗縣工策會總幹事李政峯原回應，聘用徐永煌是為借重其人脈及能力，且人事任命也經委員會同意通過，去年三月十四日上任，至上月徐永煌因個人生涯規劃考量離職。

但前工策會總幹事、徐定禎競選總部發言人李京勳質疑，去年三月工策會並未召開委員會，且副總幹事一職毋須經委員會同意，痛批李正峯公然說謊，合理化徐耀昌簽發的人事任命。

李政峯隨後改口坦承，徐耀昌於三月初時與他商議後，認為徐永煌涉貪案尚未定讞，考量其個人能力依才晉用，排除私人行為，確認人事任命後才通知委員會。

李京勳譏諷，徐耀昌因涉入棄土圖利案一審遭判刑九年，與徐永煌「惺惺相惜」，故私相授受，任用涉貪徐永煌擔任主導工商發展推動與決策的重要高官，預算全由苗縣府編列，人事花費皆取自納稅人。

徐耀昌總部：員額浮編 徐耀昌上任即裁減

徐耀昌競選總部發言人林佛樹則回擊，徐耀昌上任後將工策會員額從浮編的十三人減至六人，經費節省五百卅萬，李京勳不僅為前縣長劉政鴻任內掏空縣庫幕後黑手，現更強將徐永煌定罪，想「借屍還魂」再次掏空苗栗。對此，李京勳反譏林轉移焦點，並對他做出不實指控，將對徐耀昌及林佛樹提告涉嫌妨礙名譽。