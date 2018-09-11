〈北部〉新竹縣3立體停車場 前瞻補助3.5億

2018-09-11

縣府：6立體停車場 獲7.6億元補助

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣立體停車場工程再獲前瞻基礎建設計畫補助，縣府表示，包括竹東交通轉運站地下停車場、竹北市停六、竹東鎮信義等三案，獲中央補助約三．五億元；連同先前已核定的三案，六個立體停車場案合計獲補助七．六億元，全數預計二○二○年底前完工。

全數停車場預計2020年底前完工

縣府交通旅遊處表示，新竹縣長期以來缺乏立體停車場，這次前瞻計畫，縣府向中央爭取到補助興建六個立體停車場，繼竹北停十三、竹東仁愛停二及寶山國中地下停車場，六月通過中央審查補助約四．一億元，這次竹北及竹東等三案，再獲補助約三．五億元，六案合計獲補助約七．六億元、總共提供一千七百九十四席汽車格。

其中，竹東交通轉運站地下停車場案總經費約二．六三億元，中央補助約一．三億元，基地位於竹東鎮北興路、工業一路、二路之間，配合客委會計畫，基地內除將興建「竹東客家音樂村」，也配合浪漫台三線興建「竹東交通轉運站」，在地下興建二層的立體停車場，提供民眾轉乘停車使用，將提供二百卅六個車格。

竹北市停六停車場總工程費約三．五億元，中央補助約一．四八億元，位於竹北光明商圈，鄰近文化中心及美食街，停車需求大，將配合基地南側兒童公園，興建地下二層立體多目標停車場，提供三百四十個以上汽車格。

竹東鎮信義停車場則經縣府及竹東鎮公所共同評估，將現有平面停車場改建為地上五層立體停車場，總經費約一．五四億元，中央補助約七千一百多萬元，其中地面一層作為景觀通廊使用，配合中興河道改善計畫，形成藍綠帶串聯的重要節點，將提供一百三十九個停車格，公所表示，信義停車場工程已於六月底動工，目前正進行鋼構備料，如施工順利，可望明年初提早委外經營啟用。