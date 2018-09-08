〈北部〉竹北多功能市場大樓 明年動工

2018-09-08

四千五百萬預算墊付案通過

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市公所爭取在高鐵特定區機二用地，規劃東區多功能的現代化市場大樓，經內政部同意地目變更，竹北市民代表會臨時會審議通過購地和設計費合計四千五百多萬元預算墊付案，正式啟動工程設計程序。

啟動規劃設計及購地作業

竹北市長何淦銘說，將同步展開規劃設計及購地作業，經都市計畫審查，取得建照等文件，希望在明年順利動工，工程經費概估逾三億元，二○一九年將編列第一期工程款，開工後兩年內完工。

竹北市中山高速公路以東區域人口成長迅速，卻沒有傳統市場，礙於高鐵特定區一地難求，市公所鎖定興隆路與自強南路口的機二用地新建市場，經內政部通盤檢討，今年五月一日獲營建署都審會審議通過，由機關用地變更為市場用地。

此案進度備受關注，市代會日前召開臨時會審議追加減預算墊付案，審議通過準備向高鐵局價購土地的購地費二千六百餘萬元及設計費一千九百六十七萬餘元，合計四千五百多萬元，督請公所妥善規劃，以提升市民的生活品質和便利性。

工程經費逾三億 兩年內完工

何淦銘表示，高鐵特定區機二用地，面積約零．六六公頃，扣除現有東平里集會所，可使用土地約一千五百坪。東區現代化市場大樓初步構想規劃生鮮市場、熟食美食區、圖書閱覽室等親子空間及地下停車場等，做多功能使用，屆時也會加強污水處理設備和環境衛生。