〈中部〉豐原慈濟宮6人選里長 1人交棒兒子

2018-09-08

〔記者歐素美／台中報導〕年底九合一選舉，豐原慈濟宮共有六名委員及監察人投入里長選舉，除主委鄭文鑫尋求連任豐圳里長，監察人劉瑞銓及委員陳麗鳳、陳金標也尋求連任豐田、富春、民生里長，委員陳順池原為北湳里長，本屆被拉下馬，這次準備捲土重來；委員丁敏倉則是第三次挑戰競選田心里長。

委員及監察人 任民代比例高

豐原慈濟宮是豐原信仰中心，管理委員會共設廿一名委員及五名監察人，其中不乏民意代表，這次更有六人出馬，尋求連任或挑戰里長。

鄭文鑫曾任兩屆豐圳里長、一任市民代表，再連四屆里長，共擔任六屆豐圳里長，這次尋求連任，面臨陳志揚挑戰。劉瑞銓曾任豐原市代，連任兩屆豐田里長，這次尋求連任，面臨林萬結及徐勝豐兩人挑戰。陳麗鳳連任兩屆富春里長，這次連任面臨江明燿的挑戰；陳金標今年七十歲，連任七屆民生里長，是豐原區任職最久的里長，這次參選沒有對手，幾可確定蟬聯。

同為七十歲的陳順池，曾任五屆北湳里長，本屆被黃文亮拉下馬，這次捲土重來復仇；丁敏倉目前擔任田心社區發展協會理事長，因里辦公處與社區不同調，將第三次挑戰田心里長，雖然現任田心里長謝春綢不再參選，仍面臨徐倍基及張源逢兩人競爭。

86歲洪獻堂當6屆里長 兒接棒

此外，慈濟宮副主委洪獻堂連任六屆豐原里長，因高齡八十六歲，交棒兒子洪源隆參選，將與黃陳建聲競爭。

鄭文鑫表示，慈濟宮是豐原區主廟，歷來擔任里長的委員或監察人比例頗高，這次也是秉持媽祖慈悲為懷、博愛濟世的精神，參與基層里長選舉，以服務里民、造福地方。