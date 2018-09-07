〈北部〉竹北市衛所旁公有地閒置多坑洞 被亂丟垃圾

2018-09-07

被當成停車場 公所將與縣府討論改善

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市衛生所旁一處社教用地長期閒置，被民眾當作停車空間，但地面坑坑洞洞，雨後變成大水窪，市民嘲諷是「最爛停車場」；竹北市公所表示，此地準備明年辦理都市計畫地目變更，將與土地主管機關交通旅遊處討論是否先改善地面。

這塊縣府公有地位在市中心精華地段，在光明二街與光明二街八十一巷口，因遲未開發，近十年來被附近民眾當作停車空間；該地也被鋪設水泥並劃設停車格。縣議員陳凱榮表示，民眾抱怨地面一堆凹坑，下雨後變成大、小水窪，還常被亂丟垃圾，希望儘快改進。

遲遲未開發 擬變更為停車場用地

縣府和竹北市公所表示，這塊土地原屬於縣治附近地區的市場用地，因竹北市公所一度欲爭取興建北崙里集會所活動中心，遂變更為社教用地，面積約四百多坪，後來市公所評估經費過於龐大喊停。

主管機關縣府教育處二○一五年移給交通旅遊處，擬規劃為公有收費停車場以滿足當地停車需求，後來又協調改由竹北市公所整闢停車場。

不過，依照規定，社教用地可做為里集會所、社區活動中心、社區圖書館並附屬停車空間，但不能全部拿來闢建停車場，因此喊卡。

對此，竹北市公所表示，規劃明年辦理都市計畫通盤檢討，變更為停車場用地，但都計審議恐行政程序冗長；縣府表示，如為重大建設計畫或急須用地，可由交旅處提出土地使用分區逕為變更的申請。

此外，竹北市豆子埔溪從社崙橋到水利橋間的北側自行車道，晨昏時段運動者多，但護欄有十多處損毀，還常見大型車輛呼嘯而過，安全堪虞。

縣府表示，近日將與開口契約廠商現勘，護欄如可修復，儘可能在九月底施工，如有安全疑慮，可公告禁駛大貨車或設置其他交通標誌、標線；縣警局表示，砂石車未經申請臨時通行證行駛即屬違規，一旦被查獲，可處九百到一千八百元罰鍰。