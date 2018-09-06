〈南部〉將軍之屋變「冊店」 屏東縣文化處︰眷村味不變

2018-09-06

志工擔心轉型恐會走味

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東眷村保留後首座落成的館舍「將軍之屋」，最近封館整修，將設「大樹冊店」，有志工及眷村子弟頗為惋惜，擔心這座極具代表性的眷舍恐失去「將軍的味道」，讓人遺忘它的由來。

文化處表示，將軍之屋此次與軍歌館、孫立人行館同步轉型，在導入閱讀空間之餘，當然也會保留眷村老味道，時代意義不會消失。

一九二○年日本建立屏東飛行場，一九二八年起陸續在市區興建軍官宿舍群，這些日遺眷舍在二○○七年被屏東縣政府公告為歷史建築，縣府將昔時陸軍官校校長宿舍整建為「將軍之屋」，二○○九年十月落成啟用。

將軍之屋從上月下旬起封館，並展開募書作業，引起部分眷村子弟及文化志工注意，有志工認為，經過近十年的耕耘，將軍之屋已成為屏東眷村的招牌之一，吸引外縣市到此取經，也是遊客認識眷村的主要窗口，憂心轉型將讓將軍之屋失去原味。

縣府文化處長吳明榮表示，為把眷村「打開」，讓更多人願意走進來參與，「將軍之屋─大樹冊店」將成為親子共讀空間，數千冊圖書以英文、藝術、設計為主題，有志工陪伴親子並解說，讓屏東讀書風氣更盛。

文化處︰反而增知名度

此外，軍歌館將轉型為「保留眷村老味道的地方」，並定期推出老味道主題活動，例如請眷村媽媽料理私房菜、眷村伯伯說故事等；孫立人將軍行館則引進較大品牌，以獨立書店型態提高人潮。

吳明榮表示，將軍之屋、孫立人行館因有深厚歷史意義，主名不會更改，軍歌館之名因較無時代淵源，才會改名，預定十月底至十一月初，同步完成轉型開放，眷村不會走味，反因打開參與度，讓眷村被更多人知道。