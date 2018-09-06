〈北部〉竹市公道三配蓋地 價購完成

2018-09-06

預計下週進行整地及公設闢建工程

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府推動懸宕廿七年的竹光路銜接景觀大道的公道三計畫道路闢建，除已通過內政部都委會審查並發佈實施，為協助被徵收戶在附近配回土地蓋房子，市府也在公道三計畫道路附近向新竹縣府以七點四億元，價購兩千三百五十四坪安置土地，預計下週進行安置基地的整地及公共設施闢建工程，年底完成配蓋地的取得作業。

新竹市府推動銜接竹光路與景觀大道的公道三新闢道路，歷經多任市長、長達廿七年的抗爭、溝通、協調，終於在今年三月底通過內政部都委會審查，並在五月底發佈實施，讓總長五百六十公尺，寬卅公尺的公道三新闢道路終於能順利推動。

市府工務處粗估，公道三新闢道路的工程費約二點七四億元，道路徵收及補償費約九點七六億元，總計十二點五億元，道路行經的住家有兩百零二名地主及七十六戶，市府經半年家戶拜訪，獲得九成以上住戶同意支持，並提出安置計畫，包括「以地換地」，或領取徵收補償費等。

為讓公道三新闢道路順利推動，市府已在公道三計畫道路附近，完成向新竹縣府價購安置基地的相關作業，包括花費七點四億元、取得安置基地兩千三百五十四坪的用地，下週也會進行安置基地的整地及開闢八米寬、兩百廿公尺的基地道路，並進行相關公共設施工程，做為未來被徵收戶配蓋地之用。

明年啟動被徵收戶安置計畫公聽會

市府都發處表示，公道三新闢道路年底會完成安置基地的取得作業，明年二月啟動被徵收戶的安置計畫公聽會，包括進行協議價購及徵收公告等，預計明年下半年啟動自動拆遷作業，接著就可進行公道三新闢道路的工程發包。

市長林智堅說，打通懸宕廿七年的公道三新闢道路工程，是他上任後積極推動的「一環二線三網」的交通建設計畫，如今終於一步步完成，公道三新闢道路的開通，將成為竹市台一線重要的替代道路，且可加速西區與香山區的區域發展，提供用路人一條安全、便捷的外環道路。