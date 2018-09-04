〈台北都會〉基隆火車站小黃招呼站 將重新規劃

2018-09-04

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆火車站的南站出口未設置計程車招呼站，旅客抱怨搭車不便，基隆市議會國民黨團昨天會勘，要求市府交通旅遊處規劃計程車的排班處，方便旅客搭乘也兼顧運將的生計；交旅處表示，目前有臨時計程車招呼站，等忠一路貫通中山一路在十月完成後，將針對火車站周邊交通動線重新檢討規劃。

基隆市警察局日前整頓基隆火車站交通，取締南站出口前的計程車違停攬客，有運將在一個月就收到二十二張罰單，每張九百元，大喊吃不消；運將們表示，有同業在深夜十二點多於南站出口排班，想等最後一班火車的下車乘客，結果也被警察開單，三更半夜又不會妨害交通，警方勸離即可，一定要開罰單嗎？

運將反映說，在火車站南站出口附近雖有計程車招呼站，但招呼站與出口有一段距離，旅客為了方便都直接在出口處攔乘計程車，根本不會往前走或穿越馬路搭乘排班計程車。

國民黨市長參選人謝立功與黨籍議員張芳麗、呂美玲、張漢土及議員參選人莊敬聖等人昨天會勘，要求交旅處重新規劃計程車招呼站，建議在南站出口前增設兩格計程車停車位，方便計程車排班載客。

交旅處指出，目前南站的計程車招呼站屬於臨時性質，未來通盤檢討後再重新規劃；基隆市警察局表示，已請員警對於南站出口的計程車先行勸導並鳴警笛，勸離不從再告發，計程車深夜排班只要不影響交通，採取勸導措施。