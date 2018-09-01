〈中部〉《百里侯之爭 雲嘉嘉均4搶1激戰》嘉市議員選舉 43人登記搶23席

2018-09-01

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉市報導〕年底嘉義市長選舉昨登記截止，呈現尋求連任的民進黨市長涂醒哲、國民黨提名前市長黃敏惠、退出國民黨以無黨投入選舉的市議長蕭淑麗及無黨「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」四搶一的局面。

涂醒哲今天下午二至五點進行「深入鄰里，深耕嘉義」踩街拜票。黃敏惠持續勤走基勤辦理廟口開講、鄉親座談會。

蕭淑麗麗友會後援會不定期在競選總部舉辦烘培等活動，與支持者博感情凝聚向心力。黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統單槍匹馬四處拜票。

現任拚連任 新人來勢洶洶

東、西區議員共四十三人登記，老將與新秀廝殺混戰，也是繼二○○二年議員選舉、六十一人參選以來，登記人數次高的一次。

因人口數變動，東區席次由十一席減一席為十席，這次二十一人搶十席，現任議員，洪有仁因案解職，郭文居因案解職推弟媳黃思婷接棒參選，遞補郭文居議員一職的黃國村不再連任，餘現任者皆尋求連任；這次，國民黨推四人，民進黨推三人，時代力量推一人，台聯推一人，挑戰者眾，桃山人文館長林瑞霞第五度參選，曾代表台聯參選立委的凌子楚以無黨參戰，無黨新人周秉駿來勢洶洶，李奕德重披戰袍。

西區議員維持十三席，除議長蕭淑麗轉戰市長，餘現任者皆尋求連任，這次二十二人搶十三席，國民黨提名四人，民進黨提名五人，台聯提名一人，無黨、二十四歲吳卷霖為最年輕參選人，蕭家班子弟兵蕭進惠、由前議員張志成操盤的孫冠志等新人搶出頭。