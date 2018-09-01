〈中部〉《百里侯之爭 雲嘉嘉均4搶1激戰》嘉縣18鄉鎮市長選舉 7個同額競選

2018-09-01

〔記者蔡宗勳、曾迺強／嘉義報導〕下屆嘉義縣長選舉共四人登記角逐，民進黨提名前農委會副主委翁章梁、國民黨提名前立委吳育仁、退出民進黨參選的副縣長吳芳銘與獨立候選人林國龍拚出線；議員選舉六十一人競逐三十七席，其中第五、六、七選區當選率都只有一半，戰況火熱，十八鄉鎮市長選舉有七個西線無戰事，大林鎮與溪口鄉都是四人出馬，競爭激烈。

林國龍說，他看不慣藍綠惡鬥，挺身而出爭取中間選民認同。吳芳銘認為非藍非綠的第三勢力正崛起，對其選情有很大助益。翁章梁基層實力穩定，聲勢看好，不過，吳芳銘出走所帶來的衝擊待觀察。吳育仁昨成立競選總部，猛打綠色執政不佳議題來爭取鄉親認同。

議員選舉參選爆炸 61人爭37席

議員七個選區都出現參選爆炸局面，第一選區十一搶七，六位現任爭取蟬聯，林寶瓶推出妻子楊秀琴接棒；第二選區九搶七，現任者全都爭取連任，這屆落選頭黃嘉寬重披戰袍；第三選區八搶五，老將新枝群雄並起；第四選區十一搶七，有六位現任者，議員黃錦成任內過世，其子黃鉦凱登記參選；第五選區六搶三，三位現任者面臨硬仗；第六選區十四搶七，議員曾亮哲轉戰鄉長，餘六位現任者皆尋求連任；第七選區二搶一，阿里山鄉代武清山挑戰現任議員石信忠。

同額競選的鄉鎮市長有太保、布袋、六腳、東石、鹿草、番路、阿里山鄉。大林鎮長與溪口鄉長選舉都出現兄弟鬩牆局面，大林鎮有民進黨提名代理鎮長葉和平，同黨鎮代陳春一也以無黨登記參選；溪口鄉長有四人登記，綠營同時有代理鄉長孫維聰、議員詹金繪及民進黨員王梅蜂等三人上陣。朴子市、竹崎鄉長各有三人參選，也被視為指標戰區。義竹鄉長選舉再度上演民進黨前鄉代黃阿家挑戰現任鄉長顏蔡淑惠。