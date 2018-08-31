〈台北都會〉議員登記 新北已105人基隆53人

2018-08-31

〔記者賴筱桐、盧賢秀、吳正庭、俞肇福／綜合報導〕十一月廿四日的選舉登記作業進入第四天，新北市民進黨、國民黨的市長參選人蘇貞昌、侯友宜昨天先後登記，新北市議員選舉又有廿一人登記，累計四天來已有一○五人參選，應選名額六十六席。

新北市議員選舉昨天登記名單，第一選區（石門、三芝、淡水、八里）陳偉杰；第二選區（新莊、泰山、五股、林口）黃偉榮、陳明義、黃林玲玲；第三選區（三重、蘆洲）董俊良、黃桂蘭；第四選區（板橋）王汝聰、石一佑、丁睿昇、曾煥嘉；第五選區（中和）蔡明璋；第六選區（永和）陳鴻源。

第七選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）江怡臻、歐金獅、黃永昌、陳世榮；第八選區（新店、烏來、深坑、石碇、坪林）唐慧琳；第九選區（瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）謝簡、李仁林；第十一選區（平地原住民）楊春妹；第十二選區（山地原住民）王建章。

另外，烏來原住民自治區的區長選舉，蔡馬新登記；烏來區民代表第一選區，余遠源登記。

林右昌預定今天上午登記

基隆市長選舉昨天無人登記，爭取連任的民進黨籍市長林右昌在今天上午登記；基隆市議員昨天有五人登記，四天來共有五十三人登記，應選名額卅一席，昨天登記的有中正區藍敏煌；信義區韓世昱；仁愛區蘇勇綸；暖暖區張志維、余冠龍。

金門縣議員登記 昨有13人

金門縣「五合一」選舉昨天有四十二人登記，縣議員十三人，第一選區楊松發、楊永立、李彥辛、王碧珍、唐麗輝、莊旭英、翁銘駿；第二選區王秀玉、蔡水游、張雲德、陳志龍、謝東龍；第三選區洪鴻斌。鄉鎮長部分，金城鎮吳伯揚；金沙鎮王石堆；金寧鄉洪若珊、林金量。

連江縣議員登記 昨有5人

連江縣「五合一」選舉登記，昨天縣長、鄉長部分無人登記；縣議員有五人登記，南竿鄉林明揚、陳書建、曹爾章、曹以標；莒光鄉王孝榛。