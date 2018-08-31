〈北部〉鄉長PK議長 黃錫鏞登記 陳文昌：尊重

2018-08-31

同志變對手 黃挑扁擔以無黨籍登記參選

〔記者林敬倫、江志雄／宜蘭報導〕已聲明退出民進黨的三星鄉長黃錫鏞，昨以無黨籍身分登記參選下屆議員，將與民進黨籍議長陳文昌力拚三星鄉唯一議員席次。陳文昌回應，尊重黃錫鏞的決定，他將繼續努力。

黃錫鏞昨日挑著扁擔到縣選委會登記，象徵帶著六年鄉長政績前進議會，喊出「三星要進步，拒絕再買票」、「換人做三星會更好，三星的未來由我承擔」口號，他指三星鄉公所新辦公廳舍落成、三星市場改建、復刻版小火車復駛，到農特產品行銷，都讓鄉親看見改變。

黃錫墉說，他若能進入議會，要全力爭取三星鄉交通建設，例如拓寬一九六線已刻不容緩，呼籲鄉親力挺，不要讓他鄉長任內六年汗水白流。

黃錫墉退黨參選議員，與陳文昌的關係由同志變成競選對手。陳文昌說，尊重黃錫鏞的選擇，他不擔心選情受影響，會依照既定步調全力衝刺，爭取選民支持。

母雞帶小雞 藍議員盼黨主席協調聯合競選

另外，國民黨主席吳敦義昨也為黨提名的宜蘭市長候選人張森霖加油加氣，縣議員林岳賢建請吳出面協調，促成國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙與張森霖，在宜市成立聯合競選總部，發揮母雞帶小雞效應。

國民黨提名的宜蘭縣羅東鎮長參選人吳秋齡，昨在林姿妙、鎮代會主席何建東及大批支持者陪同下，完成參選登記；下屆羅東鎮長選舉，有三位女性議員參選，無黨籍薛呈懿、國民黨吳秋齡先後完成登記，民進黨黃素琴訂今天辦理登記。

此外，三星鄉長選舉已有民進黨三星鄉代會主席陳文新、國民黨前議員李志鏞完成登記，三星鄉公所秘書陳坤的妻子彭鈺，則以無黨籍身分完成登記，成為三星鄉史上首位女性鄉長參選人。

議員部分，前副縣長、現任民進黨宜蘭縣五合一聯合競選委員會總幹事黃適超的妻子蔡金惠，以無黨籍身分登記參選五結鄉（第七選區）議員，為選情投下新的變數。