〈中部〉亞運空手道奪金 谷筱霜凱旋歸鄉

2018-08-31

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣空手道國手谷筱霜，在亞運空手道五十公斤級比賽奪金，凱旋歸國，縣府昨為她及在其他項目奪牌的選手舉行盛大歡迎儀式。谷筱霜表示，此次能在亞運奪金，主要是在銀牌戰中打敗世界排名第一的勁敵日本選手後信心大增，而最重要的還是爸爸等家人到場加油打氣，讓她抱著非贏金牌不可的決心。

迎戰奧運 布農美女還不想交男友

現年廿一歲、目前就讀台北市立大學技擊系的谷筱霜，有一雙水汪汪大眼睛，是來自信義鄉地利村的布農族美女，被問到有無男朋友時，谷筱霜說，她目前沒有想過要交男朋友，緊接下來將打好每場公開賽，朝奧運奪牌目標邁進。

谷父谷安昌表示，筱霜身高只有一五四公分，當初要學空手道時他非常反對，後來看到她堅決學習的決心，遂轉而全力支持，因此筱霜只要是在國內比賽，他每場都到，甚至因路不熟，要提早兩小時出發，記得筱霜第一次出國比賽，煩惱沒旅費，他為讓筱霜安心，還向她說「 用搶的也要搶給妳！ 」

此次亞運比賽，南投縣出身選手，還有在女子壘球比賽戰勝中國隊奪銀的林素華等十一人，另林佰峰則在男子保齡球項目獲得銅牌，昨在縣府受到英雄式歡迎，由縣長林明溱頒發獎學金嘉勉。

旭光高中空手道隊堪稱是國內空手道國手搖籃，擔任南投空手道委員會主委十八年的議員許阿甘表示，十八年來南投縣空手道選手光在全國中等學校運動會即拿下一百三十多面金牌，國際性大型比賽金牌也有十多面。

縣長林明溱說，目前縣府在旭光高中興建的空手道館已發包，預計最快明年六月完工，屆將可培訓更多優秀空手道選手，為南投也為國爭光。