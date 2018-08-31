〈中部〉開學了 南投7小學僅1名新生

2018-08-31

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣國中、小學校三十日開學，儘管今年小一新生絕大多數是龍年出生的「龍寶寶」，全縣小一新生人數較去年增加三百多人，惟仍有七所偏鄉小學只有一名新生，呈現「一人一班」的特殊景象。

縣府教育處長李孟珍說，已指示各校要全力協助新生早日適應校園生活，尤其「一人一班」的新生，更要安排團康活動，避免獨處影響人際關係發展。

名間新民國小 不分年級上全天

名間鄉新民國小校長柯志忠與教師們研議後，自本學期開學後，全校一至六年級學生將不分年級實施「全日課」計畫，即低年級生原本一週有四天的半天課，現在也與中高年級一樣都是全日課，等同是安親班性質，且學生不用額外付費，不但減輕家長抽空接孩子下課的煩惱及負擔，對唯一的新生而言，也堪稱是認識學長姐及融入校園團體生活的最佳管道及機會。

龍寶寶報到 22校新生少於3人

在望子成龍的傳統觀念下，「龍年」生育率往往多於其他生肖年，南投縣也不例外，今年全縣小一新生合計三六○五人，較去年新生三二六九人，增加三三六人，但仍有二十二所小學新生在三人以下，其中新民、和雅分校、新興、豐丘、南豐、發祥及翠巒分校等七所偏鄉小學，更只有一名新生。

包括南投、漳和等縣內各國小，也都安排愛的宣誓、快樂園地、愛心求助站、愛的廚房等闖關活動，不但讓小一新生透過遊戲方式，紓解首日上課的緊張情緒，也讓家長感受到學校的用心。